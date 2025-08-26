Дели не планирует разрывать отношения с Москвой.

Нефтеперерабатывающие компании Индии, которые являются одними из крупнейших покупателей российской нефти, планируют сократить закупки в ближайшие недели. Это небольшая уступка Вашингтону менее чем за сутки до повышения пошлин США, но также сигнал о том, что Дели не планирует разрывать отношения с Москвой.

Издание Bloomberg пишет, что государственные и частные переработчики, в том числе крупная компания Reliance Industries Ltd., как ожидается, будут покупать от 1,4 до 1,6 млн баррелей в день для отгрузки в октябре и далее. Для сравнения: в первом полугодии средний объем закупок составлял 1,8 млн баррелей в день.

Администрация президента США Дональда Трампа, стремящаяся сократить торговый дефицит с Индией, усилила давление на торговлю энергоносителями страны с Россией. Это включает удвоение пошлин США, которое вступит в силу 27 августа.

Объемы могут измениться, если Индия достигнет торгового соглашения с Трампом, а США ослабят давление на Дели в связи с финансированием войны России с Украиной, заявили источники.

С конца прошлого месяца, под давлением необходимости заключить торговое соглашение и добиться прогресса в Украине, Трамп подверг Индию критике за закупки российской нефти, и, в частности, за резкое увеличение объемов закупок с начала войны в Украине. По данным Kasatkin Consulting, если до 2022 года объемы закупок были минимальными, то сейчас на долю этой страны приходится 37% экспорта нефти из Москвы. С тех пор официальные лица администрации США усилили давление, выступив с публичной критикой в адрес энергетических магнатов страны.

Экспорт российской нефти в Индию - последние новости

В августе экспорт российской нефти сократился до 400 тысяч баррелей в сутки по сравнению со средним показателем в 1,18 млн баррелей в сутки.

Некоторые индийские НПЗ временно прекратили покупать нефть из РФ после угроз президента США Дональда Трампа ввести вторичные санкции для покупателей российского сырья.

20 августа стало известно, что, несмотря на угрозы США повысить пошлины на индийские товары, государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии снова закупают российскую нефть.

В этот же день заместитель торгового представителя России в Индии Евгений Грива заявил, что Россия ожидает, что Нью-Дели продолжит покупать ее нефть, и экспорт российского "черного золота" в Индию, вероятно, сохранится на текущем уровне, несмотря на американские пошлины и критику.

