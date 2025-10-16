Немедленное прекращение закупки российской нефти Индией грозит ростом мировых цен на нефть и ростом инфляции.

Некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы готовятся сократить импорт российской нефти, после заявления президента США Дональда Трампа о намерениях Индии прекратить покупку сырья у Москвы, сообщает Reuters.

Источники издания отмечают, что будет трудно немедленно прекратить закупку российской нефти, поскольку внезапный переход на другие виды сырья приведет к росту мировых цен на нефть, и грозит инфляцией.

Собеседники Reuters добавили, что, индийские нефтепереработчики пока не получали официального уведомления от правительства о завершении импорта российской нефти.

Издание напоминает, что президент США Дональд Трамп 15 октября заявил, что премьер-министр Нарендра Моди заверил, что Индия прекратит покупать нефть у России.

"Я был недоволен тем, что Индия покупает нефть, и он (Моди, - УНИАН) заверил меня, что они не будут покупать нефть у России", - сказал Трамп журналистам во время мероприятия в Белом доме 15 октября.

В свою очередь министерство иностранных дел Индии заявило, что обсуждает углубление энергетического сотрудничества с Вашингтоном, однако не упомянуло об отказе от российских энергоносителей.

"Нынешняя администрация продемонстрировала заинтересованность в углублении энергетического сотрудничества с Индией. Обсуждения продолжаются", - заявил представитель МИД Рандхир Джайсвал.

На фоне планов индийских НПЗ сократить импорт российской нефти и заявления Трампа цены на нефть утром 16 октября выросли. По данным портала investing, по состоянию на 11:38 по киевскому времени, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 48 центов, до 62,39 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подорожала на 52 цента, до 58,79 долларов за баррель.

Отказ Индии от российской нефти и пошлины Трампа

На фоне усиления давления администрацией Трампа на покупателей российской нефти, министр нефти Индии Хардипа Сингх Пури в июле 2025 года заявил об отказе от импорта "черного золота" из РФ в случае попадания его под вторичные американские санкции

Более того, в начале августа стало известно, что индийские государственные НПЗ остановили покупку российской нефти.

Позже, учитывая непубличную ссору между премьером Индии и президентом США, отсутствие прогресса в торговых переговорах между Вашингтоном и Нью-Дели и высокие американские пошлины на товары из Индии, индийские чиновники заявили, что Нью-Дели не будет прощаться с российской нефтью.

Впрочем, в сентябре в отношениях между Вашингтоном и Нью-Дели произошло потепление, а министр торговли Индии Пийюш Гойал заговорил об увеличении закупки американской нефти и газа. Индия даже неофициально заявила о готовности отказаться от российской нефти, однако, при условии разрешения Вашингтона на импорт нефти из Венесуэлы или Ирана.

