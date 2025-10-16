В Вашингтоне не были рады, что Индия продолжает покупать российскую нефть, заявил президент США.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы заявил, что его страна больше не будет покупать российскую нефть. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

"Мой друг (Моди, – УНИАН) заверил меня, что не будет покупок нефти из России. Он не может сделать это сразу, это процесс. Но он скоро завершится", – сказал Трамп во время пресс-конференции.

Американский лидер также добавил, что в Вашингтоне не были рады, что Индия продолжает покупать российскую нефть.

Видео дня

"Потому что это позволяет России продолжать войну, где они уже потеряли миллион солдат", – акцентировал он.

Трамп говорит, что попытается заставить Китай поступить так же, как и Индия.

Индия и Китай сейчас являются крупнейшими покупателями российской нефти, экспортируемой по морю. Обе страны пользуются сниженными ценами на российскую продукцию, которые Москва была вынуждена уменьшить после санкций, наложенных из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Другие заявления Трампа

Во время той же пресс-конференции американский президент заявил, что Украина якобы хочет пойти в наступление. Он также обратился к диктатору Путину, призвав его прекратить убивать украинцев и россиян.

Ранее он пригрозил, что США могут частично прекратить торговлю с Китаем. Он обвинил Китай в том, что он специально не покупает американскую сою. Это заявление привело к падению американского фондового рынка.

Вас также могут заинтересовать новости: