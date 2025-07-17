Нью-Дели увеличивает объемы разведки и добычи "черного золота".

Индия сможет найти замену российской нефти в случае ее попадания под вторичные американские санкции и, вероятно, сократит ее импорт до минимума в случае усиления ограничений, сообщает Reuters.

По словам министра нефти Индии Хардипа Сингх Пури, на рынке появляется много новых поставщиков, таких как Гайана. Кроме того, Индия увеличивает объемы разведки и добычи.

"Я совсем не волнуюсь. Если что-то случится, мы с этим справимся... Индия диверсифицировала источники поставок, и мы перешли, я думаю, с 27 стран, у которых мы покупали раньше, до 40 стран сейчас", - сказал индийский министр на отраслевом мероприятии в Нью-Дели.

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Издание отмечает, что в первой половине этого года импорт нефти из России в Индию незначительно вырос, причем частные нефтеперерабатывающие компании Reliance Industries Ltd и Nayara Energy осуществили около половины от общего количества закупок у Москвы.

РФ продолжает оставаться главным поставщиком нефти в Индию, за ней следуют Ирак, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, констатируют журналисты.

В случае, если российские поставки попадут под санкции, государственная Indian Oil Corp планирует почти отказаться от сырья из России.

"Поставки вернутся к тому же уровню, который был до украинского кризиса (российско-украинской войны, - УНИАН), когда российские поставки в Индию составляли менее 2%", - заявил журналистам глава компании.

Трамп поставил ультиматум России

Президент США Дональд Трамп дал Кремлю 50 дней, чтобы согласиться на мирное соглашение по завершению российско-украинской войны. В противном случае, по его словам, Россию ждут новые жесткие санкции, в частности против энергетического экспорта.

Среди потенциальных ограничений - 100% пошлины на экспорт в США из стран, которые покупают российскую нефть и не помогают Украине. Впрочем аналитики сомневаются, что президент США воплотит в жизнь свою угрозу.

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