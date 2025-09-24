Нефть и газ из США важны для обеспечения энергетической безопасности Индии, отметил местный чиновник.

Министр торговли Индии Пийуш Гойал заявил, что страна намерена увеличить закупку нефти и газа у США. Таким образом Нью-Дели поощряет Вашингтон к заключению торгового соглашения, сообщает Bloomberg.

"Мы рассчитываем увеличить нашу торговлю с США энергетическими продуктами в ближайшие годы... И, поскольку мы близкие друзья, природные партнеры, то наши цели в области энергетической безопасности предусматривают привлечение США", - сказал Гойал.

По его словам, США играют решающую роль в диверсификации источников энергобезопасности Индии и обеспечении ее стабильности.

Издание отмечает, что министр посещает США, чтобы встретиться со своими коллегами после того, как в августе президент Дональд Трамп ввел 50% пошлины на индийский экспорт, объяснив это наказанием Нью-Дели за закупку российской нефти. Администрация Трампа утверждает, что Индия помогает финансировать войну России против Украины, покупая российское "черное золото".

"Увеличение импорта нефти и газа из США будет способствовать торговым переговорам между странами", - отмечает издание.

Пошлины Трампа для Индии - последние новости

27 августа президент США Дональд Трамп повысил вдвое пошлины на товары из Индии, объяснив это закупкой Нью-Дели российской нефти. При этом решение о пошлинах в отношении Индии Вашингтон принял после того, как переговоры о новом торговом соглашении между странами зашли в тупик из-за спорных вопросов, таких как сельское хозяйство.

После угроз Трампа новыми пошлинами индийские НПЗ временно приостановили покупку российской нефти. Однако, несмотря на непубличную ссору между премьером Индии и президентом США и отсутствие прогресса в торговых переговорах, индийские чиновники заявили, что и дальше будут покупать российскую нефть.

