Отмечается, что пошлины Трампа приведут к снижению темпов роста в США, Канаде и Мексике, что окажет влияние на мировой спрос на энергоносители.

Цены на нефть начали расти выросли из-за нестабильности на Ближнем Востоке, а также планов Китая по стимулированию экономики. При этом опасения относительно мировой экономики, пошлин США и переговоров России и Украины о прекращении огня сдерживали рост.

Издание Reuters пишет, что фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 17 центов, или 0,2%, и составили 71,24 доллара за баррель, а фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 14 центов, или 0,2%, до 67,72 доллара за баррель.

"Наряду с ударами США по хуситам в Йемене, поддержку рынку оказали несколько факторов. Китай обнародовал планы по оживлению потребления, а рост розничных продаж и инвестиций в основные фонды оказался сильнее ожиданий", - говорится в аналитической записке ING.

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Власти Китая представили специальный план действий по стимулированию внутреннего потребления, включающий такие меры, как повышение доходов и предоставление субсидий на уход за детьми.

В понедельник экономические данные Китая, свидетельствующие об ускорении роста розничных продаж в январе-феврале, также дали инвесторам повод для оптимизма, хотя объем производства на заводах упал, а уровень безработицы в городах достиг максимального значения за два года.

В январе-феврале объем перевалки сырой нефти в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире, вырос на 2,1% по сравнению с годом ранее, чему способствовали строительство нового нефтеперерабатывающего завода и праздники.

Цены также получили поддержку от обещания президента Дональда Трампа продолжить удары США по йеменским хуситам, если они не прекратят атаковать корабли в Красном море.

Подчеркивая сохраняющиеся опасения по поводу спроса, который является основным риском снижения цен на нефть, ОЭСР заявила, что пошлины Трампа приведут к снижению темпов роста в США, Канаде и Мексике, что окажет влияние на мировой спрос на энергоносители.

"В условиях роста мирового предложения, а также пошлин и торговых войн, которые ударят по мировому спросу, мы по-прежнему считаем, что цены будут снижаться и в конечном итоге достигнут 60 долларов", - сказал Роберт Ренни, глава отдела сырьевых товаров и углеродной стратегии Westpac.

Кроме того, рынки ожидают, что потенциальные мирные переговоры повлекут за собой ослабление санкций против России и возвращение ее нефти, что окажет влияние на цены.

Цены на нефть и газ - последние новости

10 марта цены на нефть продолжиоли падать из-за опасений по поводу влияния пошлин президента США Дональда Трампа на мировую экономику и спрос на топливо. При этом рост добычи производителей ОПЕК+ охладили аппетит инвесторов.

17 марта цены на газ в Европе начали снижаться из-за теплой погоды и запланированных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

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