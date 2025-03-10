Цены на нефть WTI падают седьмую неделю подряд, а на нефть Brent снижаются три недели.

Цены на нефть упали в понедельник, 10 марта, из-за опасений по поводу влияния пошлин президента США Дональда Трампа на мировую экономику и спрос на топливо. При этом рост добычи производителей ОПЕК+ охладили аппетит инвесторов.

Издание Reuters пишет, что нефть марки Brent подешевела на 6 центов до 70,30 доллара за баррель после роста на 90 центов в пятницу. Американская нефть West Texas Intermediate стоила 66,96 доллара за баррель, снизившись на 8 центов после того, как перед этим она подорожала на 68 центов.

Цена на нефть марки WTI снижаются седьмую неделю подряд, что стало самой длинной полосой неудач с ноября 2023 года, а цена на нефть марки Brent падает третью неделю подряд после того, как Трамп ввел и отложил пошлины в отношении Канады и Мексики, повысив налоги на китайские товары. Китай ответил США и Канаде пошлинами на сельскохозяйственную продукцию.

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"Неопределенность на фоне пошлин является ключевым фактором слабости", - отмечают аналитики ING.

По их мнению, снижение цен на нефть из Саудовской Аравии и дефляционные сигналы из Китая также негативно влияют на настроения. По словам аналитика IG Тони Сикамора, среди других факторов, влияющих на цены на нефть, - опасения по поводу роста экономики США, потенциальная отмена санкций США в отношении России и решение ОПЕК+ увеличить добычу.

Цены на нефть отыграли часть потерь после того, как Трамп заявил, что США усилят санкции против России, если Москва не сможет достичь перемирия с Украиной. США также изучают возможность ослабления санкций в отношении российского энергетического сектора, если Россия согласится прекратить войну с Украиной.

Цены на нефть - последние новости

6 марта цены на нефть продолжили падать после того, как запасы сырой нефти в США увеличились больше, чем ожидалось. Это стало дополнительным фактором, поскольку инвесторы обеспокоены планами ОПЕК+ по увеличению добычи в апреле и пошлинами США в отношении Канады, Китая и Мексики.

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