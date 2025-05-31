В тройке лидеров престижного финансового рейтинга одни американцы.

Сейчас нет сомнений насчет того, кто самый богатый человек в мире, – в рейтинге, составленном весной текущего года, первую строчку занимает американец Илон Маск, состояние которого оценивают в 342 миллиарда долларов.

Маску никто "не дышит в спину", свидетельствует рейтинг Forbеs. Ближайший соперник – его соотечественник Марк Цукерберг (216 млрд долларов). А вот у Цукерберга "висит на хвосте" еще один американец – Джефф Безос (215 млрд долларов).

Какие есть еще самые богатые люди в мире – вот кто вошел в ТОП-10 рейтинга

Четвертое место "присудили" Ларри Эллисону – еще одному гражданин Штатов (его состояние оценили в 192 миллиарда долларов), на пятом расположился француз Бернар Арно с семьей (178 млрд долларов), а шестое, седьмое и восьмое место соответственно заняли такие американцы:

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Состояние в 154 миллиарда долларов есть у Уоррена Баффета.

144-х миллиардный капитал - у Ларри Пейджа.

Состояние в размере 138 миллиардов принадлежит Сергею Брину.

На девятом оказался испанец Амансио Ортега (124 млрд долларов), а на 10-м – гражданин США Стив Балмер (118 млрд долларов).

Кроме Арно, в топ Forbеs также попали такие самые богатые семьи мира - американцы Роб и Джим Уолтоны с родными (их состояние оценили в 110 и 109 млрд долларов), они заняли 11 и 12 строчку рейтинга.

Стоит отметить, что издание включает в свой ежегодный рейтинг только тех людей, капитал которых "чистый" – то есть четко можно понять, как люди его "сколотили".

Чем занимается самый богатый человек и его конкуренты по рейтингу

Маск – инженер, инвестор и старший советник президента США Дональда Трампа. Путь в бизнесе нынешнего лидера престижного рейтинга начался с того, что он в конце 1990-х вместе со старшим братом Кимбалом создали компанию, которая занималась разработкой программ для Сети – ее назвали Zip2. Компания имела успех, и ее в 1999-м продали за более чем 300 млн долларов. После продажи Zip2 американец был одним из тех, кто учредил интернет-банк X.com. Позже этот банк стал частью структуры PayPal. Эту компанию в начале 2000-х за 1 млрд 5 млн долларов купил eBay.

Потом у Маска были такие достижения:

Основание космической компании SpaceX.

Стал председателем совета директоров и архитектором проекта в компании, которая Tesla занимается созданием электромобилей.

Занял должность гендиректора Tesla.

Стал одни из учредителей компаний OpenAI (занимается продвижение ИИ) и Neuralink (разрабатывает интерфейсы для взаимодействия мозга с компьютером).

Цукерберг - интернет-бизнесмен, медиамагнат, который в 2004 году во время обучения в Гарварде вместе с соседями по комнате основал соцсеть Facebook, и теперь он крупнейшая в мире. Позже была создана одноименная компания. Цукербергу в 2007-м удалось получить титул самого молодого в мире миллиардера. Потом медиамагнат стал соучредителем компании Meta, которая руководит соцсетью. Хотя он и не самый богатый человек, однако гордиться ему точно есть чем.

Замыкает тройку лидеров рейтинга Forbеs Безос, который в 1994 году решил основать онлайн-магазина Amazon.com. Ресурс заработал в середине лета 1995-го. Позже бизнесмен создал Blue Origin (аэрокосмическая компания). Кроме того, предприниматель возглавляет издательский дом The Washington Post.

Чем известны самые богатые люди мира - ключевые факты еще о семи миллиардерах

Эллисон является одним из основателей и главой совета директоров корпорации, которая занимается разработкой программ и занимает второе место по размеру получаемой выручки после Microsoft – речь идет об Oracle.

Арно занимает пост главы группы транснациональной компании LVMH, она производить предметы роскоши под известными брендами, в частности, Christian Dior, а также Louis Vuitton.

Баффет в 11-летнем возрасте уже попробовал заработать деньги на бирже и даже наторговал несколько долларов. В университетские годы вместе с другом сделал небольшой бизнес на автоматах для пинбола. Позже этот бизнес продали. В 1965 году инвестор приобрел контрольный блок акций компании, занимающейся текстилем (Berkshire Hathaway). Потом купленная компания разрослась до холдинга. Позже инвестор сделал неожиданное вложение - он решил стать владельцем второй по величине трансконтинентальной железной дороги, расположенной в Северной Америке.

Миллиардер Пейдж специализируется на программировании. Он является одним из разработчиков и создателей поисковика Google. Программист создал самый известный алгоритм ссылочного ранжирования поисковой системы, который называется PageRank.

Брин тоже занимается программированием, он вместе с предыдущем миллиардером из рейтинга создал Google. Создатели поисковика также являются соучредителями Alphabet Inc. - холдинговой компании которая управляет компанией Google и ее подразделениями, а также они являются членами ее совета директоров.

Ортега вместе со своей первой женой Росалией Мерой занимались пошивом одежды в своем доме, а открыли первый магазин в 1975 году. Супруги решили открыть свой магазин, поскольку заказчик отказался покупать солидную партию белья, и так в испанском курортном городе Ла-Корунья появилась первая Zara. Позже бизнес расширился, появилась сеть магазинов, и на их основе была создана корпорация Inditex.

Стивен Балмер в июне 1980-го начал работать в корпорации Microsoft. Стоит отметить, что под его руководством разрабатывались первые версии Windows и MS-DOS. С января 2000-го по февраль 2014 года занимал должность гендиректора Microsoft.

Стоит отметить, что самый богатый человек в мире за всю историю – это американец Джон Рокфеллер (родился в 1839 году, а умер в 1937-м). Ему в 1916-м удалось первым в истории человечества заполучить титул официального долларового миллиардера. Рокфеллер занимался нефтяным бизнесом. На момент смерти его состояние оценивали в 1 млрд 4 миллионов долларов. По сведениям The New York Times, учитывая инфляцию, по состоянию на 2024 год капитал американца составлял би свыше 450 млрд долларов.

В 2022 году Илон Маск впервые стал лидером рейтинга Forbes - он обогнал Джеффа Безоса, который ранее был признан самым богатым человекам мира. Тогда состояние Маска оценивали в 219 миллиардон долларов, а его конкурента по рейтингу - в 171 млрд. В 2023 году и Маска, и Безоса "подвинул" Бернар Арно и возглавил рейтинг миллиардеров, однако уже в 2024-м на первое место вернулся Маск.

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