Ммпорт из Канады и Мексики будет облагаться налогом в 25%.

Во вторник, 4 марта, вступили в силу пошлины президента Дональда Трампа в отношении Канады и Мексики. Это привело к напряжению на мировых рынках и вызвало дорогостоящие ответные меры со стороны североамериканских союзников США.

Издание Associated Press пишет, что с полуночи импорт из Канады и Мексики будет облагаться налогом в 25%, а канадские энергетические товары будут облагаться пошлинами в 10%.

10-процентная пошлина на китайский импорт увеличена в два раза - до 20%. Пекин 4 марта ввел ответные пошлины в размере до 15% на широкий спектр американских сельскохозяйственных товаров. Китай также расширил число американских компаний, на которые распространяются меры экспортного контроля и другие ограничения, примерно на два десятка.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна введет пошлины на более чем 100 миллиардов долларов американских товаров в течение 21 дня. Мексика не сообщила о каких-либо ответных мерах.

Действия президента США вызвали опасения по поводу роста инфляции и перспективы разрушительной торговой войны, хотя он обещал американской общественности, что налоги на импорт - это самый простой путь к национальному процветанию. Трамп продемонстрировал готовность опровергнуть предупреждения ведущих экономистов и поставить на кон общественное одобрение, полагая, что пошлины могут исправить то, что не устраивает.

Трамп заявил, что пошлины будут снижены только в случае устранения торгового дисбаланса США, а этот процесс вряд ли будет урегулирован быстро.

Пошлины могут быть недолговечными, если американская экономика пострадает. Но Трамп также может ввести дополнительные пошлины в отношении ЕС, Индии, на компьютерные чипы, авто и фармацевтические препараты.

Законодатели-демократы поспешили раскритиковать пошлины, и даже некоторые сенаторы-республиканцы забили тревогу. Сенатор Сьюзан Коллинз, представитель штата Мэн, заявила, что "очень обеспокоена" вступлением пошлин в силу из-за близости ее штата к Канаде, а большая часть товаров обратабывается в стране-соседке, после чего возвращается на американский рынок.

Дэймон Пайк, руководитель технической практики по таможенным и торговым услугам в налоговой и консалтинговой компании BDO, считает, что реакция других стран может привести к торговой войне.

Администрация Трампа считает, что инфляция будет не такой страшной, как утверждают экономисты, заявляя, что пошлины могут мотивировать иностранные компании открывать заводы в США. Тем не менее, может потребоваться время, чтобы переместить производства, расположенные по всему миру, и обучить рабочих.

Грег Ахирн, президент и генеральный директор Ассоциации производителей игрушек, заявил, что 20% пошлины на китайские товары сделают "калекой" индустрию игрушек, поскольку почти 80% игрушек, продаваемых в США, производятся в Китае.

"Там сложная технология производства, оснастка", - сказал он. "В этих игрушках много ручной работы, которую многие люди не понимают... Раскраска лица, маски для лица, плетение волос, плетение косичек, кройка и шитье плюша. Все это очень высококвалифицированный труд, который передается из поколения в поколение в Китае".

Пошлины Трампа - последние новости

Президент США Дональд Трамп одним из первых распоряжений ввел пошлины в отношении Китая, Канады и Мексики, но отложил введение двух последних на месяц после того, как страны взяли на себя обязательства по обеспечению безопасности границ.

Издание The New York Times писало, что пошлины в отношении Канады, Мексики и Китая - это дубина, призванная заставить крупнейших торговых партнеров США пресечь поток наркотиков и мигрантов.

Трамп утверждает, что пошлины не повлекут за собой больших расходов для США и принесут огромные доходы, которые правительство сможет использовать для сокращения налогов, а также для балансировки федерального бюджета. Однако эксперты отмечают, что пошлины не помогут одновременно достичь всех целей, которые озвучил Трамп.

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