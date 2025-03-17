Аналитик отметил, что возможное соглашение по войне не будет долгосрочным.

Цены на газ в Европе снижаются. Этому способствовали прогнозы погоды и запланированные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, которые улучшили баланс поставок в регионе.

Издание Bloomberg пишет, что в понедельник, 17 марта, цены на базовые фьючерсы снизились на 2,1% и колебались между 41 и 42 евро за мегаватт-час.

Усилия по прекращению войны в Украине породили предположения о том, что трубопроводные поставки из России могут вернуться в блок, который нуждается в поставках после зимы.

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"Нынешние переговоры сосредоточены только на прекращении огня, а не на всеобъемлющем мирном соглашении", - говорит Арне Лохманн Расмуссен, главный аналитик Global Risk Management. "Окончательное соглашение вряд ли будет достигнуто в течение нескольких месяцев или даже в этом году".

Между тем, холода в регионе должны закончиться к середине недели, что принесет облегчение, ведь хранилища сейчас заполнены лишь на 35%. Снижение спроса на топливо в Азии также помогает Европе получить доступ к грузам сжиженного природного газа.

Голландские месячные фьючерсы упали на 1,4% до 41,69 евро за мегаватт-час.

Возвращение российского газа в Европу - последние новости

В США разрабатывают проект перезапуска российского газопровода "Северный поток - 2" в Европу при поддержке американских инвесторов.

3 марта представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что возобновление российского газопровода "Северный поток-2" не отвечает общим интересам стран Европейского Союза, поскольку не способствует диверсификации энергетических ресурсов в ЕС.

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