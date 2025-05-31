В речи он не затрагивал нынешнюю президентскую администрацию или какие-либо политические новости.

Бывший президент США Джо Байден впервые появился на публике и выступил с речью после того, как его пресс-секретарь сообщил ранее в этом месяце, что у него диагностировали рак простаты. Как пишет NBC News, Байден выступил на мероприятии в честь Дня памяти в Мемориальном парке ветеранов в Нью-Касле, штат Делавэр.

Байден не затрагивал нынешнюю президентскую администрацию или какие-либо политические новости, но подчеркнул необходимость единства в армии, несмотря на национальные политические разногласия.

"Наша политика стала такой раздробленной и такой ожесточенной. Все эти годы я этим занимался и не думал, что мы дойдем до этого момента, но мы дошли", - сказал Байден

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"Наши солдаты не носят форму, на которой написано "Я демократ" или "Я республиканец. На ней написано "Я американец", - добавил он.

Он также рассказал о своем покойном сыне Бо Байдене, который умер от рака мозга в 2015 году, и который служил в Национальной гвардии армии Делавэра и был отправлен в Ирак.

"Самым гордым днем ​​в его жизни было надевание этой формы. Это не шутка, это не преувеличение, это реальность", — сказал Байден.

Это было второе публичное появление бывшего президента после публичного обнародования его диагноза. На прошлой неделе Байден присутствовал на выпускном своего внука в средней школе в Коннектикуте.

Диагноз Байдена - что известно

Как сообщал ранее УНИАН, у Джо Байдена обнаружили рак простаты. Как отметил пресс-секретарь бывшего американского лидера, диагноз поставили после того, как врачи нашли небольшой узел, который требовал дальнейшей оценки. Отмечалось, что экс-президент и его семья рассматривают варианты лечения.

Врачи рассказали, что диагностированный у Байдена рак простаты 4 стадии уже распространился на кости, и добавили, что это - самая опасная стадия заболевания, считающаяся неизлечимой. Впрочем, ведущие специалисты в области онкологии отметили, что современная медицина позволяет пациентам с таким диагнозом жить годами, а не месяцами, как было еще недавно.

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