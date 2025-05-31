Для некоторых видов недвижимого имущества кадастровый номер обязателен.

Кадастровый номер - это понятие, которое касается земельного участка. Кадастровый номер на дом не предоставляется - только на участок, на котором постройка может находиться. Кадастровый номер можно сравнить с идентификационным кодом, который получают граждане. Адвокат Ольга Брус в комментарии УНИАН объяснила, что такое кадастровый номер на дом и квартиру и нужно ли его получать.

Как получить кадастровый номер на дом

По словам адвоката, кадастровые номера начали присваивать с 2002 года, если он не присвоен, государственные органы "не видят" участок, за него нельзя уплатить налоги, и без него землю невозможно официально продать, сдать в аренду или передать по наследству. Более того - и домом, и другими сооружениями, которые находятся на участке без кадастрового номера, тоже не получится распоряжаться.

Эксперт отметила, что в Украине есть Государственный геокадастр, в который должны вноситься сведения об участках, и всем участкам присваиваются кадастровые номера. В кадастровый номер входят девятнадцать цифр, и их комбинация отличаются в зависимости от того, в какой области и в каком районе находится земельный участок.

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Брус говорит, что для того, чтобы получить кадастровый номер на землю под домом, нужно взять техническую документацию на участок и документы о собственности на сооружение (информационная справка, договор, по которому получено право на собственность и документы владельца). Далее нужно обратиться в специальную землеустроительную организацию, которую можно выбрать самостоятельно. Адвокат уверяет, что специалисты организации проверят, есть ли вся необходимая техническая документация на землю, если чего-то не хватает - они могут дооформить документы. Землеустроительная организация может передать документацию государственному регистратору, а он внесет сведения об участке в земельный кадастр. Или лицу могут отдать готовые документы, чтобы оно передало их государственному регистратору.

После того как участок зарегистрируют, лицу предоставят выписку из земельного кадастра, в которой указано, в частности, какой номер присвоен участку, тип собственности (государственная, коллективная или частная), целевое назначение. Кроме того, эксперт добавила, что процесс получения кадастрового номера небыстрый, он может длиться два-три месяца.

Сколько стоит кадастровый номер на дом и участок

По словам Брус, стоимость оформления документов, которые нужны для получения кадастрового номера, зависит от многих факторов, в том числе, где находится участок, от того, насколько быстро нужно сделать работу и какой ее объем. Эксперт привела пример Киевской области, где стоимость стартует от 7 тысяч гривен.

Также адвокат напомнила, что когда земельному участку будет предоставлен кадастровый номер за получение выписки из Государственного геокадастра нужно будет заплатить 151 гривну 40 копеек.

Как проверить кадастровый номер на дом и участок

Брус говорит, что кадастровый номер своего участка можно проверить, обратившись к государственному регистратору (в городских и областных советах есть земельные отделы, и у них есть кадастровые регистраторы), в ЦНАП. Также сделать это можно онлайн - зайти на сайт Госгеокадастра, авторизоваться и заказать выписку из Государственного земельного кадастра о земельном участке.

Также эксперт объяснила, как узнать кадастровый номер по адресу. Она говорит, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину, зная адрес дома, можно было узнать кадастровый номер участка, на котором он расположен, воспользовавшись Публичной кадастровой картой:

"Эта карта была доступна онлайн, но после начала полномасштабной войны доступ к ней закрыли".

Если вы хотите узнать кадастровый номер своего участка, то для этого можно обратиться, к примеру, к государственному кадастровому регистратору или в ЦНАП и получить выписку из земельного кадастра - добавила адвокат.

Нужен ли кадастровый номер на квартиру

Брус уверяет, что на квартиру кадастровый номер не нужен. Владелец квартиры не может получить кадастровый номер на долю от земельного участка, который предоставили под строительство жилого дома. Все владельцы жилья в этом доме могут быть совладельцами земельного участка, на котором находится сооружение, а процедуры оформления отдельного "кусочка" нет.

Эксперт отметила, что Объединение совладельцев многоквартирного дома могут получать регистрировать на себя земельный участок, получать кадастровые номера, а затем распоряжаться им по своему усмотрению, к примеру, передавать в пользование, сдавать в аренду. Но сами владельцы квартир отдельно этого сделать не могут.

справка Ольга Брус адвокат Опытный адвокат с многолетним опытом и практикой работы в гражданском и хозяйственном праве. Окончила Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности правоведение. Ныне ведет частную практику в сфере гражданского и хозяйственного права, деятельности ломбардов, специализированного коворкинга, аренды недвижимого имущества, договорного права.

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