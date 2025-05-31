Как отмечает издание, США могут оказать давление на Украину, чтобы она приняла участие в переговорах, даже если Москва не представит свой меморандум.

Следующий раунд мирных переговоров между Россией и Украиной оказался под вопросом после того, как Москва отказалась предоставить обещанные условия мира до встречи сторон в понедельник в Стамбуле.

При этом, как пишет The Washington Post, тупиковая ситуация с условиями поставила Украину в "неловкое дипломатическое положение".

"США могут оказать давление на Украину, чтобы она приняла участие в технических переговорах, даже если Москва не представит свой меморандум и несмотря на отказ России согласиться на безоговорочное прекращение огня", отмечает издание.

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WP напоминает, что президент США Дональд Трамп выражал раздражение по поводу задержек в переговорах, а американские чиновники неоднократно угрожали отказаться от участия - сценарий, который в конечном итоге будет выгоден России:

"У Украины мало возможностей для маневра, поскольку она по-прежнему полагается на американскую военную и разведывательную помощь, которая помогла ей уберечься от потери еще большей территории в результате российской войны".

Тем не менее, украинская сторона не желает начинать переговоры, основываясь исключительно на ранее предложенных Россией условиях, которые считает неприемлемыми, включая требование уступить несколько крупных городов, все еще находящихся под контролем Украины, и резко сократить численность своих вооруженных сил.

Татьяна Становая, старший научный сотрудник Российско-Евразийского центра Карнеги, считает, что решение России повременить с передачей своих условий было преднамеренной тактикой, чтобы избежать любой критики своей позиции в преддверии встречи.

"Москва, похоже, намерена лишить Украину и ее европейских партнеров любой возможности обесценить, раскритиковать или отказаться от взаимодействия с документом до начала встречи", - написала она на сайте X.

Новый раунд переговоров

Уже 2 июня в Стамбуле может состояться новый раунд переговоров по урегулированию войны между Украиной и РФ. Однако, по данным The Atlantic, на эту встречу не прибудет американская делегация.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия не передала обещанный ею меморандум. Он отметил, что РФ затягивает войну и делает все, чтобы просто обмануть страны, которые пытаются повлиять на Москву.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог подтвердил, что американская сторона получила соответствующий меморандум от Украины, однако до сих пор ждет соответствующий документ от РФ.

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