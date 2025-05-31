Миллиардер объяснил, что над его внешним видом "поработал" пятилетний сын.

Миллиардер Илон Маск пришел на прощальную пресс-конференцию в Белый дом, посвященную его увольнению с должности главы Департамента эффективности государственного аппарата (DOGE), с большим синяком под глазом.

Как сообщает The Telegraph, синяк был заметен под правым глазом миллиардера. На вопрос журналистов, как появился синяк, Маск ответил, что его ударил пятилетний сын во время игры.

"Я просто шутил с маленьким X", - сказал он, имея в виду своего пятилетнего сына. "И я сказал: "Давай, ударь меня в лицо". И он это сделал".

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Зато президент Дональд Трамп активно расхваливал Маска. Он заявил, что тот предоставил Америке услуги, которые "не имеют себе равных в современной истории". По его словам, большинство сотрудников DOGE "останутся на своих местах", а сам Илон Маск будет принимать посильное участие в его работе.

Маск добавил, что продолжит посещать Белый дом как "друг и советник президента", а затем внезапно резко сменил тему и похвалил золотое убранство Овального кабинета.

Журналисты спросили Маска, соответствует ли действительности информация СМИ о том, что Маск регулярно употреблял наркотики (кетамин, экстази и психоделические грибы) во время президентской кампании Трампа в 2024 году. Впрочем, он уклонился от ответа.

Увольнение Илона Маска

Как сообщал УНИАН, Илон Маск официально покинул свою должность в администрации Дональда Трампа, завершив 130-дневный срок в качестве специального правительственного сотрудника в Департаменте правительственной эффективности (DOGE). Его уход последовал после критики законопроекта Трампа по налогам и бюджету, который Маск назвал слишком дорогим и подрывающим цели DOGE.

Во время пребывания в должности Маск стремился сократить расходы федерального правительства на $2 триллиона, но затем уменьшил эту цель до $150 миллиардов. По оценкам DOGE, была достигнута экономия в размере $160 миллиардов, хотя некоторые аналитики считают эти цифры завышенными.

Его деятельность вызвала протесты и юридические вызовы, включая блокирование судом массовых увольнений федеральных служащих. Несмотря на уход, Маск заявил, что DOGE продолжит свою миссию, а президент Трамп выразил уверенность в его возможном возвращении.

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