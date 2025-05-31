Российским оккупантам заплатили $200 тысяч за сбитие F-16, - The Telegraph

Российская компания Fores, которая специализируется на поставках для нефтяной промышленности, выплатила 15 миллионов рублей (почти $200 000) двенадцати российским оккупантам, которые якобы причастны к сбитию первого американского истребителя F-16 в Украине.

Как сообщает The Telegraph, церемония награждения прошла 29 мая на границе с участием командиров. В Fores подчеркнули, что "выполнили свое предыдущее обещание", которое озвучил директор компании генерал Сергей Шмотьев на Петербургском международном экономическом форуме. По словам компании, каждый из военных получил денежный сертификат.

Официально не сообщается, когда именно был якобы сбит F-16. Издание пишет, что с момента передачи F-16 в августе 2024 года, Украина потеряла по меньшей мере три таких истребителя, двое пилотов погибли. Только одна потеря подтверждена как результат вражеского огня, остальные - в процессе расследования.

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Fores является одним из главных частных спонсоров войны со стороны России. С начала полномасштабного вторжения компания потратила более 3 миллионов долларов на военные нужды - от закупки оборудования и связи до медикаментов и тепловизоров. Также она организовала поставку более 500 тонн медицинских изделий для армии РФ.

Эти премии являются частью более широкой российской тактики стимулирования военных к активному уничтожению западной техники. Fores ранее объявляла вознаграждения за уничтожение танков НАТО в Украине, и уже осуществила ряд таких выплат.

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F-16 для Украины - важные новости

F-16 - американские многоцелевые истребители 4-го поколения, способные вести воздушный бой и наносить удары по наземным целям.

Украина просила эти самолеты от начала полномасштабной войны. В 2023 году США разрешили передачу, и уже в 2024 году Дания и Нидерланды согласились передать не менее 60 истребителей. К инициативе присоединились Норвегия, Бельгия и Греция.

Первые самолеты поступили в августе 2024-го. Украинские пилоты проходили обучение в Румынии. Главные вызовы - обслуживание, ремонтная база и обеспечение ПВО.

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