В Запорожской области погибла 9-летняя девочка.

Сегодня ночью Россия снова атаковала Украину "Шахедами" и КАБами, есть разрушения и жертвы среди гражданского населения, среди них дети.

Так, в частности начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате вражеских ударов по прифронтовому селу Долинка Пологовского района погибла 9-летняя девочка, ранен 16-летний парень.

Он добавил, что в течение суток оккупанты нанесли 628 ударов по 24 населенным пунктам Запорожской области

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В частности, враг совершил 40 авиационных обстрелов, атаковал 376 БпЛА различной модификации, нанес 7 обстрелов из РСЗО и 205 артударов.

"Поступило 34 сообщения о повреждении квартир, частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры", - добавил Федоров.

Кроме того, Россия атаковала беспилотниками Харьков и Харьковскую область.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что всего зафиксировано восемь прилетов по городу - два в Шевченковском районе и шесть в Киевском. В частности, было попадание по территории производственного предприятия в Киевском районе. В Шевченковском районе под ударом оказалось СТО - повреждено помещение и несколько автомобилей.

На местах попаданий есть пожары, в Киевском районе один пострадавший человек.

Кроме того, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что под обстрелом вражеских беспилотников оказался Изюм, предварительно, зафиксировано попадание на территории гражданского предприятия.

Также начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что ночью оккупанты обстреляли Днепровский район города. В результате удара смертельные ранения получил 66-летний мужчина.

Российские атаки на Украину

Прошлой ночью российская армия ночью атаковала ударными беспилотниками Одесскую область, в результате чего произошло попадание в отделение "Новой почты" в Измаиле.

Также ночью Харьков подвергся массированной атаке беспилотников, которые запустили военные РФ. По данным местных властей, удар нанесен по территории одного из коммунальных предприятий в Слободском районе города, произошел пожар. Пострадала женщина - сотрудница предприятия.

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