Люди нередко склонны верить в то, чему не суждено сбыться, но это не мешает каждый раз ждать все нового конца света.

Практически ежегодно мы сталкиваемся с рядом событий или заявлений, которые прямо или косвенно связывают с "концом света". Люди переоценивают идеи о Страшном суде (Судном дне), приписывая их то древним предсказаниям, то гуру-эзотерикам.

И из-за этого нам всегда приходится время от времени слышать предположения на счет того, когда будет конец света на этот раз — через год, пять или возможно даже через несколько месяцев.

Конец света 1999 года

Евангельские "Откровения Иоанна" связывали конец света со Вторым пришествием Христа, а впоследствии Мишель Нострадамус предсказал: "1999 год, седьмой месяц… С небес придет великий царь террора".

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Но, как мы видим, его предсказание не сбылось. Массовых катастроф не случилось — упавшая с неба "комета" обошла стороной Землю, а ядерная война не началась. Более того, многие считали, что мы столкнемся с "компьютерным коллапсом" (или "проблемой Y2K").

Если объяснять простым языком, то в программах прошлого века год указывали не четырьмя цифрами, а всего двумя. Например, 1951 год записывался как "51". Это экономило память и место, особенно когда данные записывались на перфокарты — специальные карточки, где было всего 80 символов на строку. Когда приближался 2000 год, возник риск, что после "99" на экранах появится "00", и что многие старые программы могли бы подумать, что наступил не 2000, а 1900 год (или вообще "нулевой год").

Считалось, что последствия будут настолько серьезными, что впоследствии будет заблокирована работа заводов, аэропортов, банков и всего, что является "важными органами" в "организме" нашего существования.

Компьютеры тогда часто хранили даты в особом коде, где каждая цифра занимала 4 бита, и две цифры — ровно 1 байт. Чтобы сэкономить ресурсы, год указывали только двумя цифрами. В итоге "экономия" привела к тому, что общий объем мировых инвестиций, которые были сделаны для того, чтобы подготовиться к переходу в XXI век, составил приблизительно $300 миллиардов.

Компьютеры после 31 декабря 1999-го проснулись без сбоев.

Конец света 2012 года

Возможно, это самый известный случай в современной истории человечества. Многие до сих пор вспоминают календарь майя, который якобы предсказывал, когда конец света настанет в XXI веке. В 2009 году даже вышел фильм-апокалипсис, рассказывающий о событиях 2012 года, когда Земля столкнулась с глобальным катаклизмом, и миллионы людей погибли. Тогда как в реальности ничего катастрофического не произошло.

Археологи и ученые и вовсе объясняют, что хроники майя предвещали не конец света, а просто переход эпох. Но в российской столице "для шутки" поставили табло отсчета дней до момента, когда будет конец света. Таймер был установлен до 21 декабря.

Конец света 2021 года

В 2020–2021 годах свою лепту внес коронавирус: многие действительно почувствовали себя на пороге апокалипсиса. Доходило до того, что поисковые сервисы фиксировали всплеск запросов "конец света" по всему миру!

И действительно, все казалось слишком нереалистичным и опасным. В марте 2020 года, как многие помнят, мир столкнулся с пандемией, которая в итоге стала одной из самых смертоносных в истории. Коронавирус резко ворвался в наши жизни, серьезно атаковав социализацию, как один из главных аспектов человеческого бытия.

Маски, локдауны и страх заражения были чем-то сродни "апокалипсиса". Количество зараженных ежедневно увеличивалось, вскоре появились первые летальные случаи. И из-за этого многие предполагали, что COVID настолько "разрастется", что пострадает в итоге все население Земли.

Однако "на дворе" уже 2025 год и люди, как вид, до сих пор не были уничтожены. И вряд ли в ближайшие годы и десятилетия это произойдет по одной из "природных" или "космических" причин. Единственную угрозу для нас представляют войны и потенциальное применение ядерного оружия. Хотя, кто его знает, возможно тот самый "конец света" наступил, но не в обычном его понимании.

И из-за этого мы в итоге наблюдали пандемию, наблюдаем самую масштабную войну в Европе, произошедшую после Второй Мировой войны, и другие бесчеловечные события на разных континентах.

Интересные новости, содержащие "предсказания" о будущем

Ранее УНИАН сообщал, что всемирно известные предсказатели, включая Нострадамуса, Вангу, а также двух других современных персонажей, "увидели" апокалиптический конец 2025 года. Они считают, что мирно текущий год не закончится и европейские страны ждет кровавая война.

"Новая баба Ванга", в свою очередь, сделала жуткое заявление о том, что должно произойти уже 5 июля текущего года. По ее словам, именно в этот день под морским дном между Филиппинами и Японией возникнет трещина...

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