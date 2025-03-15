Некоторые компании ожидают возможных договоренностей между США и РФ по Украине, что может повлиять на дальнейшие поставки.

Две китайские нефтяные компании в марте прекратили закупки нефти в России, еще две сильно сократили их объемы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Государственные Sinopec и Zhenhua Oil полностью приостановили закупки нефти из России в марте, а PetroChina и CNOOC существенно сократили объемы, передает агентство.

Решение связано с опасениями по поводу американских санкций, введенных 10 января против "Газпром нефти", "Сургутнефтегаза", страховщиков и более 100 судов.

Видео дня

При этом независимые китайские НПЗ частично восполнили снижение объемов, но цены на российскую нефть ESPO упали, что ударило по доходам Москвы.

Некоторые компании ожидают возможных договоренностей между США и РФ по Украине, что может повлиять на дальнейшие поставки.

Торговля российской нефтью

Bloomberg писал, что китайские покупатели возвращаются на рынок российской нефти благодаря снижению цен. Грузоотправители и посредники находят обходные пути, чтобы ослабить влияние санкций США.

Отмечалось, что снижение стоимости стало облегчением для небольших независимых китайских переработчиков. Борясь с жесткой маржой, они стремились найти альтернативу иранским поставкам, затрудненным ужесточением ограничений со стороны США.

Вас также могут заинтересовать новости: