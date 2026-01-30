Газ для некоторых украинцев подорожает в феврале: поставщики обнародовали новые тарифы

Большинство украинцев получают "голубое топливо" от "Нафтогаза Украины".

Поставщики газа обнародовали свои ценники на февраль 2026 года. Годовые тарифы остались без изменений, а вот месячные - выросли более чем на 2 гривни.

Издание ГазПравда пишет, что на украинском рынке присутствуют восемь газоснабжающих компаний, из которых четыре предлагают только годовую цену, еще четыре - и годовую, и месячную переменную.

Отмечается, что годовые тарифы находятся в пределах 7,96-9,99 гривни за кубометр, а месячные - от 8,46 до 28 грн за куб.

Учитывая, что базовыми для населения остаются именно годовые тарифы, а 98% украинских бытовых потребителей (это – более 12 млн домохозяйств) газ поставляет ГК "Нафтогаз Украины", поэтому большинство украинцев получают "голубое топливо" по 7,96 грн за куб. Этот тариф будет действовать как минимум до апреля 2026 года.

Цены на газ в Украине - последние новости

В августе 2022 года президент Владимир Зеленский подписал законы, которыми вводится мораторий на повышение коммунальных тарифов. Таким образом, в течение военного положения и шести месяцев после его завершения в Украине не изменятся цены на газ, теплоснабжение и горячую воду. Со своей стороны, НАК "Нафтогаз Украины" зафиксировал стоимость газа для населения до апреля 2026 года.

При этом некоторые СМИ сообщили о возможном росте стоимости транспортировки газа для потребителей с 2026 года. Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко рассказал, что это касается не всех.

