Подорожание транспортировки газа не затронет население, однако может повлиять на цены на товары и услуги для украинцев.

Недавно в отдельных СМИ появилась информация о возможном росте стоимости транспортировки газа для потребителей с 2026 года.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко рассказал в комментарии УНИАН, что эти опасения касаются не всех, ведь для бытовых потребителей изменений не предвидится.

"Для бытовых потребителей стоимость распределения газа не увеличивается. А увеличивается только стоимость распределения газа для юридических лиц. Но в принципе это повлияет также и на стоимость товаров, услуг и т.д. То есть это больше влияет на бизнес, который требует много газа. Условно, коксохимическая промышленность начала об этом говорить", - пояснил эксперт.

В частности, как он отметил, речь идет об энергетических компаниях ТЭЦ, ТЭС, а также газопоршневые и газотурбинные установки. Все предприятия, работающие с большими объемами газа, вынуждены будут платить значительно больше за его распределение.

"Бытовых потребителей это никак не коснется, никаких изменений. Вопросов изменений коммунальных тарифов не ожидается", - добавил Попенко.

Отметим, что в декабре Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, поддержала повышение тарифов на распределение природного газа для операторов газораспределительных сетей. Это решение приведет к росту абонплаты за газ для небытовых потребителей, то есть бизнеса.

Ожидается, что абонплата за газ для бизнеса повысится со следующего года в два этапа - 1 января и 1 апреля. Как сообщил докладчик во время заседания регулятора, средневзвешенный тариф на услуги по распределению природного газа для небытовых потребителей составит с 1 января 1,63 грн за кубометр без НДС, а с 1 апреля - 1,96 грн за кубометр.

Цены на газ для населения в Украине - последние новости

Еще в августе 2022 года президент Владимир Зеленский подписал законы, которыми вводится мораторий на повышение коммунальных тарифов. Таким образом в течение военного положения и 6 месяцев после его завершения в Украине не изменятся цены на газ, теплоснабжение и горячую воду. Со своей стороны, НАК "Нафтогаз Украины" зафиксировал стоимость газа для населения до апреля 2026 года.

7 октября президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине зафиксируют цену на газ для населения. Этот вопрос обсуждался во время его встречи с премьер-министром Юлией Свириденко.

