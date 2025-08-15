Также поражен пункт управления вооруженных сил РФ в оккупированном Енакиево.

В ночь на 15 августа подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, осуществили огневое поражение ряда важных объектов российского агрессора. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что поражен Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ, который является одним из крупнейших в системе "Роснефти".

"Производит широкий спектр топлива, среди прочего - авиационный керосин. Участвует в обеспечении вооруженных сил РФ. Цель поражена, зафиксирован пожар и взрывы", - информируют в Генштабе.

Также сообщается об огневом поражении пункта управления 132 отдельной мотострелковой бригады 51 армии вооруженных сил РФ в городе Енакиево, что на временно оккупированной территории Донецкой области. "Цель поражена. результаты поражения уточняются", - отмечают в Генштабе.

При этом отмечают, что Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Удары по РФ

Как сообщал УНИАН, 14 августа украинские Силы обороны ударили по морскому порту в Астраханской области РФ, поразив судно с комплектующими к "Шахедам" из Ирана.

По информации Генштаба ВСУ, порт используется Россией как важный логистический пункт поставки товаров военного назначения из Ирана.

А 13 августа украинские дроны-камикадзе атаковали нефтеперекачивающую станцию нефтепровода "Транснефть Дружба" в Брянской области.

