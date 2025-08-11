Саратовский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий ПАО "Роснефть", приостановил прием нефти. Главной причиной стала атака беспилотников 10 августа.
Издание Bloomberg пишет, что Саратовский НПЗ, расположенный в Поволжском регионе, имеет проектную мощность около 140 000 баррелей сырой нефти в сутки.
Длительная остановка этого предприятия может негативно повлиять на внутренние поставки бензина в момент, когда спрос на топливо демонстрирует сезонный рост. Ранее власти РФ уже ввели запрет на экспорт бензина из-за проблем на внутреннем рыннке.
Стоит отметить, что это уже третий нефтеперерабатывающий завод, пострадавший от ударов беспилотников в этом месяце.
Удары по российским НПЗ - последние новости
В ночь на 7 августа Силы обороны Украины успешно поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Отмечается, что годовой объем его переработки составляет 6,25 млн тонн в год, а это 2,1% от общего объема нефтепереработки РФ.
После успешной атаки украинских дронов на российские НПЗ биржевая стоимость 95-го бензина в России обновила исторические рекорды четвертый день подряд.
Позже украинские дроны впервые атаковали Республику Коми. По предварительной информации, был поражен Ухтинский нефтеперерабатывающий завод, расположенный примерно в 2000 км от границы РФ с Украиной.