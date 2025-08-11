В сутки это предприятие может перерабатывать около 140 000 баррелей сырой нефти.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий ПАО "Роснефть", приостановил прием нефти. Главной причиной стала атака беспилотников 10 августа.

Издание Bloomberg пишет, что Саратовский НПЗ, расположенный в Поволжском регионе, имеет проектную мощность около 140 000 баррелей сырой нефти в сутки.

Длительная остановка этого предприятия может негативно повлиять на внутренние поставки бензина в момент, когда спрос на топливо демонстрирует сезонный рост. Ранее власти РФ уже ввели запрет на экспорт бензина из-за проблем на внутреннем рыннке.

Стоит отметить, что это уже третий нефтеперерабатывающий завод, пострадавший от ударов беспилотников в этом месяце.

Удары по российским НПЗ - последние новости

В ночь на 7 августа Силы обороны Украины успешно поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Отмечается, что годовой объем его переработки составляет 6,25 млн тонн в год, а это 2,1% от общего объема нефтепереработки РФ.

После успешной атаки украинских дронов на российские НПЗ биржевая стоимость 95-го бензина в России обновила исторические рекорды четвертый день подряд.

Позже украинские дроны впервые атаковали Республику Коми. По предварительной информации, был поражен Ухтинский нефтеперерабатывающий завод, расположенный примерно в 2000 км от границы РФ с Украиной.

