Андрей Клименко отметил, что, хотя количество задержанных кораблей с фальшивым флагом растет, французский суд создал плохой прецедент.

Судебная практика Европейского Союза будет мешать останавливать танкеры, которые ходят под фальшивыми флагами и перевозят нефть в интересах России.

Об этом заявил руководитель мониторинговой группы "Институт Черноморских стратегических исследований", главный редактор профильного портала BlackSeaNews Андрей Клименко, комментируя решение французского суда отпустить танкер "теневого флота" Boracay.

"Судебная практика в ЕС - это новая проблема, которая будет мешать останавливать танкеры с фальшивыми флагами", - констатировал Клименко.

Видео дня

По его словам, капитану корабля грозит до одного года заключения и штраф до 150 тысяч евро, но только при условии, если он придет в суд. Поэтому, если он не появится, никакой ответственности не несет.

Клименко отметил, что количество танкеров с фальшивыми флагами или без флагов, которых по Конвенции ООН по морскому праву должны задерживать военные корабли где угодно в Мировом океане, на Балтике резко возросло и будет расти в дальнейшем. По его словам, уже сейчас "во весь рост становится проблема - как за это судить при задержании".

"Прецедент, созданный судом во французском Бресте - плохой... - несите другой", - подытожил эксперт.

Борьба с "теневым флотом" РФ - последние новости

Страны Запада внесли сотни кораблей "теневого флота" России в черные списки. В рамках 19-го пакета санкций Еврокомиссия предлагает пополнить "черный список" еще на 118 кораблей, которые транспортируют нефть в интересах России в обход санкций. Однако благодаря изменению названий кораблей, фейковым страховым полисам и другим маневрам РФ продолжает зарабатывать миллионы в обход ограничений.

Однако конец сентября принес плохие новости "темной флотилии" - именно оттуда, откуда их не ожидали. 29 сентября стало известно, что некоторые операторы терминалов в китайском порту Циндао, который является одним из ключевых нефтяных портов Китая, введут новые ограничения для старых танкеров.

В начале октября о "теневом флоте" вспомнили и в ЕС. Президент Франции Эмануэль Макрон отметил, что задержание нефтяных танкеров может помочь положить конец "теневому флоту", который помогает России обходить западные санкции.

Французский президент сказал это после задержания танкера "теневого флота" Boracay, которому суд Бреста разрешил плыть на все четыре стороны.

Вас также могут заинтересовать новости: