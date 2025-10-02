Президент Франции считает, что предложенное им решение убьет бизнес-модель РФ.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что задержание нефтяных танкеров может помочь положить конец "теневому флоту", который помогает России обходить западные санкции, сообщает Bloomberg.

По его словам, блокирование деятельности "теневого флота" РФ уменьшит возможности финансирования боевых действий для страны-агрессора.

"Вы убиваете бизнес-модель, задерживая даже на несколько дней или недель эти суда и заставляя их организовывать себя по-другому... Это более 30 миллиардов евро, поэтому чрезвычайно важно усилить давление на этот теневой флот, поскольку это, безусловно, уменьшит возможности России финансировать военные действия", - заявил Макрон в четверг в Копенгагене.

Издание отмечает, что комментарии французского президента появились после того, как прокуратура на северо-западе Франции провела расследование в отношении судна "Боракай", которое не предоставило доказательств относительно своей национальности и флага, а также отказалось выполнять запросы военно-морского флота.

Отмечается, что танкер был задержан, а его капитан получил повестку в суд на следующий год.

Согласно информации из базы данных Equasis, "Боракай" находится под санкциями Великобритании и ЕС и за последние 11 месяцев сменил несколько названий. По данным Equasis, он также ходит под фальшивым флагом.

Борьба с теневым флотом РФ

Как известно, РФ использует "теневой флот" для обхода западных санкций, в частности - потолка цен на российскую нефть. Сотни кораблей "темной флотилии" находятся в санкционных списках ЕС, однако благодаря, в частности, изменению названий кораблей, фейковым страховым полисам и другим маневрам РФ продолжает зарабатывать миллионы условных единиц в обход ограничений.

Однако, в последние дни российскому "теневому флоту" не везет. 29 сентября стало известно, что некоторые операторы терминалов в китайском порту Циндао, который является одним из ключевых нефтяных портов Китая, введут новые ограничения для старых танкеров, которые касаются и "темной флотилии".

1 октября во Франции задержали танкер из "теневого флота РФ", находящегося под западными санкциями.

