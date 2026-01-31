Для возобновления электроснабжения в Украине понадобится больше суток, - депутат

Восстановление электроснабжения будет происходить постепенно.

Энергетикам нужно от 24 до 36 часов на стабилизацию энергосистемы и восстановление подачи электричества. Об этом в эфире "КИЕВ24" заявил нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

"По прогнозам самих энергетиков, а не чиновников Минэнерго, им нужно от 24 до 36 часов для стабилизации энергосистемы и восстановления полной генерации АЭС на юге, в Хмельницкой и Ровенской областях", - сказал Нагорняк.

Нардеп отметил, что, если и будет происходить восстановление электроснабжения, то оно будет с длительными графиками и переключением на аварийные графики.

"Мы понимаем, что, несмотря на призывы экономить, сейчас, когда подадут электроэнергию, должно заработать метро, общественный транспорт, и люди в квартирах будут включать электроприборы. Поэтому я бы не был столь оптимистичным и не давал людям обещания, которые выполнить нельзя", - добавил Нагорняк.

Аварийные отключения в Украине

Во многих областях Украины и столице сейчас действуют аварийные отключения электроэнергии. Сообщается об исчезновении воды и отопления, также остановилось движение поездов метро, троллейбусов и электропоездов.

В Министерстве энергетики отметили, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что 31 января произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между Западной и центральной частями Украины. Это привело к отключению в электроэнергетической сети Украины.

