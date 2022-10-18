Выводы Дании оказались похожими на выводы шведской прокуратуры.

Предварительное расследование повреждений двух газопроводов "Северный поток" в датской части Балтийского моря показывает, что утечки были вызваны "мощными взрывами".

Об этом сообщила полиция Копенгагена во вторник.

"Расследование подтвердило, что "Северный поток" и "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне Дании были значительно повреждены и что повреждения повлекли мощные взрывы. На основе предварительного расследования решили создать совместную следственную группу, которая будет заниматься дальнейшим расследованием инцидентов", – говорится в сообщении.

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Правоохранители отметили, что еще рано говорить о том, когда расследование будет завершено.

Как пишет Reuters, ранее сейсмологи из Дании заявили, что они зарегистрировали подземные толчки вблизи мест утечки силой 2,3 балла по шкале Рихтера и что сигналы не напоминают сигналы землетрясений.

Выводы Дании оказались похожими на выводы шведской прокуратуры, которая заявила, что другие дыры в трубопроводах также, похоже, были вызваны взрывами.

Повреждение трубопровода "Северный поток"

Как ранее сообщал УНИАН, в конце сентября в обеих нитках российского газопровода резко снизилось давление. Это произошло из-за дыры в трубе.

По словам российского аналитика Дмитрия Донецкого, из труб могло вытечь до 500 миллионов кубометров технического газа.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что российские власти не исключает возможности саботажа.

В ЕС считают, что утечки газа произошли в результате умышленных действий. Лидеры западных стран не исключают, что это был саботаж.

Недавно Служба государственной безопасности Швеции завершила осмотр поврежденных участков газопроводов. Он подтвердил, что утечка произошла в результате взрывов.

Россия хотела присоединиться к расследованию, однако Швеция ей отказала.

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