Составлен гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака по картам Таро. В период с 18 по 24 августа 2025 года начинается сезон Девы, а значит, пора строить новые планы и осмысленно подходить к привычкам и целям. Солнце вступает в Деву - знак, который отвечает за повседневную жизнь, здоровье, заботу о себе и окружающих, а также внимание к животным и помощь тем, кто в этом нуждается. Луна переходит из Близнецов в Деву, поэтому энергия Меркурия будет сопровождать нас с начала и до конца недели. Это время для глубоких размышлений о своих действиях и осознанной работы над привычками.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Овны, настало время сосредоточиться и определить, чего вы хотите достичь на этой неделе. Ваша карта Таро - Пятёрка Жезлов, символизирующая конфликт и столкновение энергий. Для вас это шанс проявить свои лучшие качества - испытание, которое закаляет характер. Помните о конечной цели: что для вас счастье? Если ваши действия приносят радость вам и окружающим, ищите компромиссы.

Телец

Тельцы, ваша интуиция будет особенно острой на этой неделе, что позволит вам уверенно защищать свои интересы и справляться с трудными ситуациями. С 18 августа вы можете оказаться в режиме самозащиты, но при правильном использовании этой энергии сможете отстоять свои позиции и показать окружающим свои сильные стороны. Будьте смелыми и прямолинейными.

Близнецы

Близнецы, вы - социальный знак, и когда видите конфликты, это ранит вас. На неделе с 18 по 24 августа, согласно перевёрнутой Тройке Кубков, вы будете стремиться быть миротворцем. Если люди упорно избегают диалога и не хотят находить общий язык, возможно, вам лучше сделать паузу и провести время наедине с собой. Одиночные моменты принесут спокойствие и позволят восстановить внутренний баланс.

Рак

Раки, ваша вера в судьбу и романтичная натура делают вас восприимчивыми к знакам Вселенной. Однако неделя с 18 августа может оказаться обманчивой: вас может тянуть к чему-то мимолетному, отвлекающему от настоящего. Ваша карта - Влюбленные - предупреждает о кратковременных искушениях. Будьте осторожны и цените то, что у вас уже есть.

Лев

Львы, вы обладаете выдающейся способностью к самоанализу, который помогает решать любые задачи. На этой неделе перевёрнутая Девятка Кубков призывает заглянуть внутрь себя, оценить свои симпатии, антипатии и зоны для развития. Конец недели обещает важные и позитивные перемены - будьте готовы к ним.

Дева

Девы, ваша сила заключается в умении видеть вещи такими, какие они есть, сохраняя свои границы. Карта Таро Сила идеально отражает вашу энергию на этой неделе. Вы получите прилив бодрящей энергии, сможете переосмыслить цели на ближайший год и внести нужные изменения в свою жизнь.

Весы

Весы, прошлое остается позади, и вы готовы распрощаться с тяжестью сожалений. Ваши отношения оживут благодаря вашей позитивной энергии, как только вы отпустите груз старых обид. С 18 августа - неделя обновления, время начать новый этап, с новыми целями и внутренней гармонией.

Скорпион

Скорпионы, с приближением осени вы осмысливаете завершение летнего периода и готовитесь принимать важные решения. Двойка Жезлов символизирует процесс обдумывания и планирования будущего. Не откладывайте дела: дайте себе время на обдуманный старт и двигайтесь к возможностям, которые открываются перед вами.

Стрелец

Стрельцы, на этой неделе может потребоваться терпение: события развиваются не так быстро, как хотелось бы. То, что вы рассчитывали завершить к этому сроку, может задерживаться. Дедлайны не всегда отражают ваши способности - иногда это урок, который нужно усвоить.

Козерог

Козероги, вы обычно щедры и готовы отдавать, но на этой неделе может потребоваться подтолкнуть других к ответственности в отношениях. Перевернутая Шестёрка Пентаклей указывает на скрытые мотивы или страхи, которые стоит разглядеть. Слушайте, наблюдайте и задавайте вопросы, не игнорируйте детали.

Водолей

Водолеи, потери случаются, и иногда они затрагивают друзей, даже виртуальных. Десятка Мечей предупреждает о возможных неприятностях - утрате работы, дома или надежды. Ваша доброта побуждает помогать другим, даже если это не связано с деньгами. Важны ваше время, энергия и поддержка.

Рыбы

Рыбы, ваша мечтательная и заботливая натура будет особенно актуальна на этой неделе. Энергия Императрицы напоминает о важности баланса: отдавая другим, не забывайте о своих эмоциональных потребностях. Вы можете просить о помощи так же часто, как и её предоставляете, что принесёт вам свежие ощущения и поддержит внутреннюю гармонию.

