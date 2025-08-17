Глава МИД Польши сделал сообщение в поддержку Украины после встречи Коалиции желающих.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что давление стоит оказывать на агрессора, а не на жертву. Такое заявление он опубликовал в соцсети Х.

"Встреча Западной Коалиции желающих завершилась накануне завтрашних переговоров в Вашингтоне. Я подчеркнул, что для наступления мира давление должно оказываться на агрессора, а не на жертву", - написал Сикорский.

Ранее УНИАН сообщал, что накануне встречи с главой Белого дома, президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе провел встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Во время пресс-конференции, Зеленский заявил, что сейчас нужны реальные переговоры, и на них может обсуждаться текущая линия фронта.

Также президент Украины отметил, что территориальный вопрос является настолько важным, что должен обсуждаться лишь лидерами Украины и России во время трехсторонней встречи Украина-США-Россия. Однако, Зеленский отметил, что страна-агрессор пока не дает никаких признаков, что такая встреча вообще состоится.

По мнению украинского лидера, Европа сейчас должна быть такой же единой, как была в начале полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Что касается встречи с Трампом в Белом доме в понедельник, 18 августа, то Зеленский поделился, что настроен на "очень продуктивный" результат.

Также мы писали, что президент Франции Эммануэль Макрон поделился, что во время встречи в Белом доме с Дональдом Трампом европейские лидеры собираются расспросить президента США относительно гарантий безопасности для Украины. По мнению Макрона, Путин не хочет мира. Поэтому, президент Франции добавил, что для заключения долгосрочного мира Украине нужна сильная армия. Также Макрон считает, что ситуация перед переговорами в Вашингтоне является серьезной как для Украины, так и для Европы.

