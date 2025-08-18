Артистка прогулялась вместе с младшей дочкой.

Известная украинская певица Наталья Могилевская, которая в начале прошлого года призналась, что удочерила двух детей, засветила лицо младшей дочери.

Не секрет, что артистка тщательно скрывает своих девочек от посторонних глаз. По словам Натальи, 13-летней Мишель и 5-летней Софии нужно время для адаптации в новой семье. Но на днях певица засветила лицо младшей в своем Instagram.

Могилевская вышла на утреннюю прогулку с дочкой и решила заснять это время вместе. На видео заметно, как София катается на велосипеде и дважды поворачивается лицом к звездной матери.

"А как началось ваше утро сегодня?" - подписала ролик певица.

К слову, Наталья вместе со своим избранником по имени Валентин воспитывают двух дочерей Мишель и Софию. У девочек появилась семья в 2023 году, однако исполнительница долгое время скрывала, что стала мамой.

Напомним, ранее Наталья Могилевская раскрыла, сколько денег ей нужно для "нормальной" жизни в Киеве. Она назвала сумму месячных расходов.

Вас также могут заинтересовать новости: