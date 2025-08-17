Госсекретарь США считает, что только Украина может принимать решение относительно того, отдаст ли России свои территории.

Россия должна смириться с тем, что Украина, как суверенное государство, имеет право на любые союзы по безопасности и может заключать их по собственному усмотрению, заявил государственный секретарь США Марко Рубио в программе This Week, пишет ABC News.

Рубио отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин неоднократно заявлял, что претендует на большую часть Украины. Однако, украинская власть и народ не согласны со всем, чего он хочет.

"Второе, что я хотел бы отметить, это то, что президент неоднократно заявлял, что когда речь идет о территории и территориальных претензиях, это в конце концов то, что Украина должна будет решить. Это их территория. Это их страна. В конце концов, они должны будут решить, с чем готовы жить", - отметил Рубио.

Как отмечает издание, государственный секретарь США также заявил, что США пока не знают, готовы ли украинцы отдать России часть территорий.

Однако Рубио добавил, что Украина неоднократно говорила о том, что хочет получить гарантии безопасности, которые могли бы защитить страну от возможного очередного российского нападения.

"Они должны иметь возможность заключать гарантии безопасности, которые будут обещать, что это никогда не повторится, что к ним не вторгнутся снова через два с половиной, три года, четыре года или когда бы это ни произошло", - пояснил госсекретарь США.

По его мнению, украинцы хотят мира, иметь возможность жить и восстанавливать свою страну.

"Это очень разумная просьба. Это то, над чем мы работаем. И это то, что российская сторона, очевидно, должна понять, что как суверенная страна, Украина имеет право, как и каждая суверенная страна, заключать союзы и соглашения о безопасности с другими странами. Именно эти вопросы мы и собираемся обсудить", - резюмировал он.

Результаты переговоров Трампа и Путина

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным намекнул, что поддерживает территориальные требования России к Украине. В частности, Трамп сделал репост публикации, где указывается, что Украина должна быть готовой потерять часть территории в пользу России. В противном случае, чем дольше будет длиться война в нашей стране, тем больше земли мы потеряем. То есть, Трамп показал этим, что соглашается с этим мнением.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нашей стране нужны реальные переговоры, которые могли бы начаться там, где проходит линия фронта на текущий момент. Зеленский отметил, что России за 12 лет до сих пор не удалось захватить всю Донецкую область. Также он напомнил, что Конституция Украины делает невозможным отказ от территории или торговлю землей. При этом, украинский лидер добавил, что "территориальный вопрос" стоит обсуждать только лидерам России и Украины во время трехсторонней встречи США-Украина-Россия.

