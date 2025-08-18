Если украинский лидер откажется от этого выбора, Трамп может обвинить Киев и полностью выйти из конфликта.

Президент Дональд Трамп перед встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в понедельник усиливает давление на Украину, требуя от неё согласия на условия прекращения войны с Россией, и повторяя некоторые тезисы Москвы.

Как пишет CNN, встреча в Белом доме является одним из самых критических дней для европейской безопасности и западного альянса со времен окончания холодной войны. Она также станет испытанием для искренности Трампа и его способности привести Украину и Россию к решению, которое, вероятно, не удовлетворит ни одну из сторон.

Разное восприятие саммита Трампа и Путина

Европейские чиновники сообщили CNN, что Путин призвал Украину передать часть Донбасса, который его войска не смогли захватить за три с половиной года боевых действий.

Видео дня

"Зеленский практически не может принять это – ни с политической, ни с конституционной, ни с экономической, ни со стратегической точки зрения. Его войска понесли тяжёлые потери, защищая сельскохозяйственные угодья и города, которые считаются оплотом против будущей российской агрессии", - пишет издание.

При этом, CNN отмечает, что никто, кроме членов делегаций США и России, точно не знает, что произошло на Аляске. Поэтому приглашение президента европейским лидерам, а также его энергичное стремление к миру не следует воспринимать со слишком большим оптимизмом до проведения важных встреч.

Трамп усилил давление на украинского лидера

В посте в Truth Social он сделал заявление, которое, перекликается с позицией России, о том, что страна Зеленского никогда не сможет вступить в НАТО.

"Это вызвало опасения в Киеве и других европейских столицах, что Трамп попытается навязать Зеленскому идеальное видение Путина об урегулировании конфликта, и что если украинский лидер откажется от этого невозможного выбора, Трамп обвинит Киев и полностью уйдет от конфликта".

В то же время, отмечает Джош Рудольф из фонда Маршалла, встреча на Аляске оказалась полезной в том смысле, что показала миру, что именно Путин, а не украинцы или европейцы, не желает прекращать военные действия без каких-либо условий.

Трамп - важный игрок, несмотря на недоверие к его мотивам

Как пишет CNN, президент США остаётся потенциальным катализатором любого мирного соглашения. Хотя нет никаких признаков того, что российский лидер стремится к миру, давление США, при правильном применении, может стать единственным, что может остановить его от участия в боевых действиях.

"И хотя Европа будет играть важную роль в обеспечении безопасности Украины после заключения любого соглашения, она не имеет влияния на Путина и не сможет выполнить обещанную миссию по принуждению к миру без поддержки Трампа".

При этом Европа гораздо более скептически, чем Белый дом, относится к искренности любых обещаний, которые Путин предложил Трампу в пятницу.

"Позитивный настрой США в отношении гарантий в стиле статьи 5 также несколько странен, поскольку Путин потребовал бы в ответ экстраординарных мер. Уже высказываются опасения, что Трамп не выполнит положения НАТО о взаимной обороне, если Россия нападёт на одного из членов альянса вблизи его границ, возможно, на страну Балтии. Мысль о том, что он рискнёт войной с Россией ради спасения Украины, кажется абсурдной", - пишет CNN.

Встреча в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Вашингтон на встречу с Трампом.

Ранее СМИ писали, что на первом этапе встреча будет предусматривать присутствие только президентов Украины и США, а европейские лидеры присоединятся к ней уже потом.

Трамп в своем последнем посте заявил, что Зеленский может прекратить войну с Россией "практически сразу" и назвал условия - отказ от Крыма и вступления в НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: