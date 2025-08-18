Российский диктатор решил вмешаться в диалог между Лавровым и Рубио, отпустив неоднозначную шутку.

Перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом на Аляске российский диктатор Владимир Путин выдал ироничную шутку о своем министре иностранных дел Сергее Лаврове.

Об этом инциденте рассказал российский пропагандист Павел Зарубин. За несколько минут до начала саммита государственный секретарь США Марко Рубио иронично заметил, что ему понравилась "рубашка" Лаврова.

Президент Путин сначала не понял, что он имел в виду, поэтому Лавров объяснил, что речь идет о свитере с надписью "CCCP", в котором он прилетел на Аляску.

"Империалист", - ответил на это Владимир Путин, указывая пальцем на Лаврова.

Рубио улыбнулся и опустил глаза. Вся российская делегация также мгновенно "натянула" улыбки.

Саммит на Аляске