Только на юго-востоке сохранится жаркая погода с "тридцатками".

В понедельник, 18 августа, почти по всей Украине станет свежее. Жаркая и солнечная погода сменится на более комфортную с небольшой облачностью. В кировоградской, Полтавской и Харьковской областях пройдут дожди. На остальной территории будет преимущественно сухо, а на юго-востоке сохранится жаркая погда с температурой +29°...+32°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +22°.

Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью +12°, днем +21°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +21°.

В Ривне сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +12°, днем +21°.

В Тернополе 18 августа ночью будет +12°, днем +23°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +21°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +13°, днем +26°, небольшая облачность.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +15°, днем +22°.

В Виннице сегодня будет +11°...+22°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник ночью будет +12°, днем +21°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+22°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет ночью +16°, днем +23°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +25°, небольшая облачность, дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+24°, дождь.

В Одессе 18 августа - ясно, температура ночью +18°, днем +27°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +16°, днем +32°, ясно.

В Николаеве сегодня будет ясно, ночью +16°, днем +30°.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +29°, практически безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +12°, а днем +23°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +23°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +25°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +15°...+31°.

В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +28°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +29°.

18 агвуста - какой сегодня праздник, приметы погоды

18 августа - Евстигней житник. Какая погода в этот день, таким будет и декабрь.

