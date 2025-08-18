Магнитная буря 18 августа - прогноз / фото Pixabay

В начале недели, 18 августа, геомагнитная обстановка на Земле ожидается спокойной, хоть и возможны небольшие возмущения.

По данным NOAA и SpaceWeatherLive, максимальный уровень геомагнитной активности в этот день составит около 3-4, что не достигает отметки магнитной бури. Британская геологическая служба (BGS) также прогнозирует преимущественно тихое магнитное поле, хотя в отдельные часы возможны незначительные колебания, которые могут отразиться как "активные" периоды.

Это значит, что в целом день пройдет без геомагнитных бурь и серьёзных возмущений. Метеочувствительным людям не стоит ожидать заметного влияния на самочувствие. Магнитное поле останется спокойным, лишь с минимальными колебаниями, которые не повлияют на повседневную жизнь.

18 августа сильной магнитной бури не будет
18 августа ожидаются геомагнитные возмущения, но до сильной магнитной бури не дойдет

Справка УНИАН. Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце и потоков заряженных частиц, которые достигают Земли и нарушают её магнитное поле. Чаще всего они влияют на работу техники - спутников, связи и навигации. Для человека такие периоды могут быть связаны с ухудшением самочувствия: слабостью, головной болью или бессонницей. Учёные советуют в эти дни больше отдыхать, пить воду и избегать лишнего стресса.

