В начале сильной магнитной бури не ожидается, но небольшие всплески все же будут.

В начале недели, 18 августа, геомагнитная обстановка на Земле ожидается спокойной, хоть и возможны небольшие возмущения.

По данным NOAA и SpaceWeatherLive, максимальный уровень геомагнитной активности в этот день составит около 3-4, что не достигает отметки магнитной бури. Британская геологическая служба (BGS) также прогнозирует преимущественно тихое магнитное поле, хотя в отдельные часы возможны незначительные колебания, которые могут отразиться как "активные" периоды.

Это значит, что в целом день пройдет без геомагнитных бурь и серьёзных возмущений. Метеочувствительным людям не стоит ожидать заметного влияния на самочувствие. Магнитное поле останется спокойным, лишь с минимальными колебаниями, которые не повлияют на повседневную жизнь.

Справка УНИАН. Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце и потоков заряженных частиц, которые достигают Земли и нарушают её магнитное поле. Чаще всего они влияют на работу техники - спутников, связи и навигации. Для человека такие периоды могут быть связаны с ухудшением самочувствия: слабостью, головной болью или бессонницей. Учёные советуют в эти дни больше отдыхать, пить воду и избегать лишнего стресса.

