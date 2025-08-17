Пассажир не уважал личное пространство других людей.

Путешествия могут истощать, а еще тяжелее они становятся, когда возле вас сидит бестактный пассажир во время длительного перелета. В частности один из путешественников поделился неприятной историей, которая произошла с ним во время полета, передает Express.

После того, как мужчина сел на самолет, то понял, что его сосед по креслу ведет себя "неуважительно". Несмотря на то, что большинство пассажиров читают, спят или занимаются другими делами на борту, сосед этого туриста решил смотреть видео на YouTube без наушников.

В частности раздраженный мужчина сделал замечание своему соседу и попросил уменьшить громкость, чтобы другие могли отдохнуть.

"Я уже семь часов провел сегодня в аэропорту. Я просто хочу добраться домой и не хочу иметь дело с этим. Вы должны быть вежливыми. Это абсурд. Это самолет, я слышу, и я сижу прямо рядом с вами. Поэтому я прошу вас просто убавить громкость. Вот и все. Это не имеет ничего общего с уважением. Мы все вас слышим. Все слышат. Здесь абсолютно тихо. Все слышат, как мы сейчас разговариваем", - сказал он на видео.

Пользователи соцсети поддержали пассажира и признались, что раньше сталкивались с такими ситуациями. В частности были такие комментарии:

"Что это за эпидемия, когда люди не пользуются наушниками? Это странно".

"Наша стюардесса обязательно сделала объявление, что если вы воспроизводите видео без наушников, она даст вам предупреждение, а потом заберет его у вас. Я был рад, спасибо!"

"Меня интересует, почему они это делают? Они забыли наушники? Они думают, что никто другой не слышит? Они думают, что никто другой не против их слушать? Им просто безразлично, что они мешают людям? Я просто не понимаю".

