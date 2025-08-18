Отсутствие потребности в стационарном фундаменте потенциально открывает для ветроэнергетики чуть ли не весь мировой океан.

Китайские инженеры представили прототип плавучей ветровой турбины, которая, по их словам, установила рекорд по производству электроэнергии и может начать новую эру в сфере возобновляемых источников энергии. Об этом пишет LiveScience.

Разработка является результатом совместной работы энергетического гиганта China Huaneng Group и производителя электроэнергии Dongfang Electric Corporation - обе компании принадлежат государству.

Каждая турбина способна производить 17 мегаватт (МВт) чистой энергии, что равно около 68 миллионам киловатт-часов (кВт-ч) в год. Такого объема достаточно, чтобы обеспечить электричеством примерно 6300 современных домохозяйств.

Основной модуль - гондола с генератором - установлен на башне высотой 152 метра. Диаметр ротора с лопастями составляет 262 метра. Один полный оборот лопастей охватывает площадь 53 000 м², что сопоставимо с восемью футбольными полями.

Увеличение мощности отдельных турбин имеет важное значение для развития отрасли: меньшее количество турбин на одной станции снижает затраты на строительство и сокращает время запуска производства электроэнергии.

В то же время расположение турбин в открытом море означает необходимость выдерживать экстремальные условия. В China Huaneng заявили, что новая турбина способна противостоять волнам высотой более 24 метров и ветрам силой тайфуна более 64 узлов. В ближайшее время ее протестируют у побережья Янцзяна, Китай.

Несмотря на то, что строительство морских ветровых электростанций обходится дороже, чем наземных, размещение их в море позволяет использовать более мощные и стабильные ветры, что обеспечивает большее производство энергии при меньшем простое.

Сейчас большинство морских турбин - это системы с фиксированным дном, которые закреплены на морском грунте. Такой метод эффективен на мелководье, например в Северном море, средняя глубина которого составляет всего 90 метров.

Однако большая часть Мирового океана слишком глубока для установки таких конструкций: средняя глубина составляет 3682 м. Самый глубокий фундамент турбины зафиксирован в проекте Seagreen у берегов Шотландии - 58,6 м.

По подсчетам Глобального совета по ветроэнергетике, около 80% потенциала морской ветроэнергетики мира сосредоточено в водах глубже 60 м - слишком глубоких для стационарных систем. Поэтому развитие плавучих турбин может радикально увеличить возможности возобновляемой энергетики, открыв доступ к ранее недоступным зонам с ветроэнергетическим потенциалом.

