Его ни в коем случае нельзя игнорировать.

Честность — настолько неоспоримый аспект деловой практики миллиардера Уоррена Баффета, что он утверждает: ключ к успеху — это работать только с людьми, которые ею обладают.

"Если уж вы собираетесь взять человека без честности, то пусть он будет ленивым и глупым", - однажды сказал он. Умный и целеустремлённый человек без честности способен нанести реальный ущерб. Он может использовать свои таланты для манипуляций ситуациями или людьми ради личной выгоды, а не для пользы команды или миссии, пишет Inc.

Автор материала заявляет, что именно поэтому лидерам важно смотреть не только на навыки, креативность или амбиции.

Видео дня

Успех и честность неразделимы

Сообщается, что существует опасный миф в лидерстве, что успех определяется исключительно результатами. Но если эти результаты достигаются за счёт хитростей, предательства доверия или давления на других, то такой "успех" не продержится долго — и репутация тоже.

Самые уважаемые лидеры это понимают:

Сатья Наделла (Microsoft): превратил культуру беспощадной внутренней конкуренции в коллаборативную силу, доказав, что доверие и эмпатия могут двигать вперёд инновации и прибыль.

превратил культуру беспощадной внутренней конкуренции в коллаборативную силу, доказав, что доверие и эмпатия могут двигать вперёд инновации и прибыль. Индра Нуйи (PepsiCo): сделала стратегию "Производительность с целью" ключевой, связав рост компании с социальной ответственностью и этическими практиками.

сделала стратегию "Производительность с целью" ключевой, связав рост компании с социальной ответственностью и этическими практиками. Говард Шульц (Starbucks): построил лояльность к бренду не только на кофе, но и на культуре справедливости, общности и правильного отношения к сотрудникам.

Во всех этих случаях честность не была "приятным дополнением" — это была стратегия роста. Эти лидеры играли в долгую: они знали, что когда люди доверяют тебе, они пойдут за тобой дальше, будут работать усерднее и останутся надолго. Это отлично сказывается и на удержании сотрудников, и на создании культуры высокой эффективности.

Берегите свою культуру

Допустим, вам удалось создать культуру честности и прозрачности, где сотрудники "делают правильное" (даже когда никто не видит). Теперь начинается сложная часть: как защитить это от нарушителей? Всё сводится к системам и привычкам, которые удерживают моральный компас команды. Вот несколько способов:

Отбирайте по характеру, а не только по компетенциям. На собеседованиях выходите за рамки резюме. Спрашивайте об этических дилеммах, с которыми кандидат сталкивался. Слушайте скромность, ответственность и умение мыслить на перспективу.

На собеседованиях выходите за рамки резюме. Спрашивайте об этических дилеммах, с которыми кандидат сталкивался. Слушайте скромность, ответственность и умение мыслить на перспективу. Продвигайте доверие как показатель эффективности. Награждайте сотрудников не только за то, что они достигли, но и за то, как они этого достигли. Делайте сотрудничество, прозрачность и подотчётность видимыми в системах признания.

Награждайте сотрудников не только за то, что они достигли, но и за то, как они этого достигли. Делайте сотрудничество, прозрачность и подотчётность видимыми в системах признания. Действуйте быстро, если честность нарушена. Ничто не разрушает доверие быстрее, чем лидер, который терпит неэтичное поведение только потому, что "этот человек приносит результаты". Команда это замечает — и либо начнёт повторять, либо уйдёт.

Ничто не разрушает доверие быстрее, чем лидер, который терпит неэтичное поведение только потому, что "этот человек приносит результаты". Команда это замечает — и либо начнёт повторять, либо уйдёт. Подавайте пример. Лидеры задают тон. Ваши решения, даже в мелочах, показывают людям, действительно ли ценится честность или это всего лишь лозунг на стене.

Совет Баффета может прозвучать шутливо, но он предельно точен: никогда не меняйте честность на талант. Навыки можно развить. Целеустремлённость можно вдохновить. Но если у человека сломан моральный компас, лучше обойтись без него — как бы впечатляюще он ни выглядел на бумаге.

Другие интересные новости про Уоррена Баффета

Ранее УНИАН сообщал, что Баффет дал лучший совет, как добиться успеха в жизни. Не ждите, что вы примете все решения правильно, но ваша жизнь будет развиваться в общем направлении людей, с которыми вы работаете, дружите, которыми восхищаетесь.

Кроме того, он рассказывал про 5 вещей, на которые бессмысленно тратить деньги. К примеру, Баффет считает, что бессмысленно тратить средства на новые автомобили.

Вас также могут заинтересовать новости: