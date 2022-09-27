Это последний газ, который "Газпром" мог прокачать в Европу, считает российский аналитик.

Первоначальная информация об утечке из газопровода "Северный поток" указывает на акты саботажа.

Об этом заявил Министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд.

"Исходя из информации, которую мы получили до сих пор, многое указывает на акты саботажа", - сказал он журналистам.

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Главный аналитик Инвестиционно-финансовой компании "Солид" Дмитрий Донецкий считает, что из труб "Северного потока" вытекло до 500 миллионов кубометров технического газа. Это последний газ, который "Газпром" мог прокачать в Европу по этим газопроводам. По его словам, ремонт труб может занять до нескольких лет.

Как известно, 26 сентября компания-оператор Nord Stream сообщила, что пропускная способность в обеих нитках газопровода "Северный поток" упала до нуля из-за резкого снижения давления. Причиной этого стала дыра в трубе.

Власти Дании сообщили об утечке газа из "Северного потока-2" и попросили суда держаться подальше от острова Борнхольм. По данным Der Tagesspiegel, в Дании практически уверены, что причиной этого стала диверсия.

В Кремле говорят, что пока не установили причину утечки газа из труб, однако "не исключают возможности саботажа".

По данным The New York Times, ни один из газопроводов не работал во время резкого падения давления.

"Должны быть большие дыры, иначе давление не упало бы так быстро. Другого объяснения этому нет", - прокомментировала инцидент представитель немецкого сетевого агентства Фиете Вульф.

Также предварительное расследование возможного саботажа расследует Швеция.

В Nord Stream сообщили, что три морских газопровода по дну Балтийского моря получили "беспрецедентный" ущерб. Пока неизвестно, сколько времени понадобится на восстановление их работы.

Остановка "Северного потока"

Как сообщал УНИАН, 31 августа 2022 года "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по газопроводу "Северный поток".

В компании заявили, что на частях трубопроводного компрессора произошли утечки масла, поэтому оборудование пришлось временно отключить.

В то же время компания Siemens Energy, обслуживающая турбины Nord Stream 1, заявила, что такие инциденты обычно не влияют на работу турбины.

Уже 2 сентября "Газпром" объявил о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" на неопределенный срок.

Они объяснили это тем, что компании Siemens якобы негде проводить ремонтные работы.

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