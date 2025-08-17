Он сказал, что США и Европа неделями работают над достижением прогресса в мирных переговорах и сейчас "появилось движение".

Государственный секретарь США Марк Рубио отвергает заявления о том, что европейские лидеры в Вашингтоне будут защищать Зеленского от упреков и травли со стороны команды американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет CNN.

Рубио заявил, что европейские лидеры приедут на завтрашнюю встречу в Белом доме не для того, чтобы заставить Зеленского заключить плохую сделку. По его словам, они будут ключевой частью разговоров в течение всех мирных переговоров.

"Это такой глупый нарратив СМИ, что они приедут сюда завтра, потому что Трамп собирается запугать Зеленского, чтобы тот заключил плохую сделку. Они приедут сюда завтра не для того, чтобы предотвратить травлю Зеленского. Они приедут сюда завтра, потому что мы работали с европейцами. Мы работаем с этими людьми неделями над этим", - сказал Рубио в программе "Face the Nation" на канале CBS.

Как пишет издание, Рубио смягчил ожидания относительно неизбежного мирного соглашения:

"Я не говорю, что мы на пороге мирного соглашения. Но я говорю, что мы увидели движение, достаточное движение, чтобы оправдать дальнейшую встречу с Зеленским и европейцами".

Когда ему напомнили о предыдущем визите Зеленского в Вашингтон, упреках ему в неблагодарности и ссоре по поводу костюма, Рубио сказал, что с тех пор прошло много встреч.

"У нас была одна встреча с Путиным и около десятка с Зеленским", - сказал он.

Кто будет присутствовать в Вашингтоне

Добавим, что во время визита в Вашингтон прибудут президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александр Стубб и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Что известно о переговорах

Как писал УНИАН, по словам Владимира Зеленского, переговоры должны отталкиваться от текущей линии фронта. Он говорит, что территориальные вопросы по Украине надо обсуждать исключительно в присутствии Украины.

