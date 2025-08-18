Известно, что сейчас КНР доминирует на мировом рынке по добыче этого металла.

В США обнаружили огромное месторождение белого золота, которое поразило весь мир. По словам экспертов, это изменит правила игры на ближайшие десятилетия и обогатит американский рынок, пишет Ecoportal.net.

Благодаря такому месторождению Америка может составить конкуренцию Китаю и, вероятно, даже добьется успеха.

В издании рассказали, что в США есть очень большой социально-экономический регион под названием Арк-Ла-Текс, который находится на стыке южных штатов Арканзас, Луизиана и Техас. Этот регион теперь стал центром производства нового "белого золота" США.

Видео дня

За новым огромным месторождением белого золота стоит американская технологическая компания Energy Exploration Technologies, Inc. Как отметил гендиректор компании Тиг Эган, проект будет играть важную роль в обеспечении цепи поставок материалов, связанных с возобновляемой энергетикой, в США. Как пишет Mining Weekly, такой проект станет вторым по величине проектом компании EnergyX по добыче этого месторождения белого золота.

"Если вы еще не догадались, Project Lonestar будет добывать "белое золото", которое называется литием, из соляных рассолов региона Арк-Ла-Текс. По данным компании, Project Lonestar будет иметь целевой объем производства лития 5000 тонн в год в фазе 1, который увеличится до 25 000 тонн в год в фазе 2", - подчеркнули в Ecoportal.net.

В то же время Тиг Эган подчеркнул:

"Это длительный процесс, и нам еще многое нужно сделать, но очень важно, чтобы американские компании действительно сосредоточились на развитии внутренних ресурсов, чтобы уменьшить нашу зависимость от внешних, оффшорных поставщиков таких важных элементов, как литий".

В то же время в Организации по исследованиям Китая и Азии, КНР доминирует на мировом рынке лития, особенно в сфере рафинирования и переработки. Однако страна значительно зависит от импорта из Австралии, Чили и Аргентины. Поэтому огромное месторождение лития в США может дать стране преимущество с геополитической точки зрения.

"По мере развития проекта Lonestar будущее США кажется значительно зеленее, как с экономической, так и с экологической точки зрения. Хотя напряженность между США и Китаем может расти, есть проблеск надежды на союз, поскольку Tesla подписала соглашение с Китаем о помощи в хранении возобновляемой энергии в национальной энергосистеме", - выразили надежду в Ecoportal.net.

Другие ценные месторождения в мире

Ранее на территории южно-американской страны Суринам нашли невероятно богатое месторождение золота. Отмечается, что во время геологоразведочных работ в керне зафиксировано 22,5 метра породы с содержанием золота 11,88 граммов на тонну, что является огромной редкостью.

Также сообщалось, что геологи открыли крупнейшее в истории месторождение железной руды стоимостью 6 триллионов долларов. Оно было обнаружено в Западной Австралии. Известно, что открытие этого чрезвычайного месторождения стало возможным благодаря современным технологиям, ведь геологи применили новейшие методы изотопного датирования и химического анализа.

Вас также могут заинтересовать новости: