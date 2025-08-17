Православный праздник сегодня в народе прозвали Флора и Лавра.

18 августа по новому церковному стилю в православной церкви чтут святых мучеников Флора и Лавра, а также вспоминают чудотворный образ Божией Матери "Всецарица". Рассказываем, какие существуют традиции и народные приметы на 18 августа, а также какой сегодня церковный праздник в Украине отмечают по старому календарю.

Какой церковный праздник сегодня

18 августа (по старому стилю это 31 августа) в православной церкви вспоминают мучеников Флора и Лавра, а также икону Божией Матери "Всецарица".

Братья Флор и Лавр жили во II веке - сначала в Византии, а затем в Иллирии (на территории современной Югославии). По профессии оба были камнетесами, а от своих наставников унаследовали не только ремесло, но и христианскую веру.

Видео дня

По преданию, однажды правитель Иллирии отправил Флора и Лавра в соседнюю область строить языческий храм. Братья заработали немало денег, но все пожертвовали бедным. Во время строительства произошел случай: осколок камня повредил глаз сыну местного жреца. Флор и Лавр тали молиться об исцелении и случилось чудо - юноша прозрел. Увидев это, его отец принял христианство.

После завершения строительства братья вместе с другими христианами убрали идолов и установили крест. Но когда об этом узнал правитель, то всех приговорил к казни.

***

Икона Божией Матери "Всецарица" (греч. Παναγία Παντάνασσα, Пантанасса) – это один из самых известных чудотворных образов.

Оригинал иконы хранится на Святой Горе Афон, в монастыре Ватопед. К образу XVII века стекаются паломники со всего мира - известно множество случаев исцеления после молитвы перед иконой. "Всецарица" помогает людям, страдающим тяжелыми болезнями, в том числе онкологическими, а также тем, кто имеет зависимость от любых наркотиков, в том числе сигарет и алкоголя.

Список святого образа есть в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве.

Какой сегодня православный праздник еще:

почитают мучеников Ерма, Серапиона и Полиена;

священномученика Емилиана, епископа, и священномученика Иллариона, иеромонаха, мучеников Дионисия и Ермила;

святителя Иоанна и Георгия, патриархов Константинопольских;

преподобного Макария, игумена Пеликитского;

преподобного Иоанна Рильского.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю, мы рассказывали ранее - 18 августа вспоминают мученика Евсигния Антиохийского.

О чем помолиться, что можно и что сегодня нельзя делать

В молитвах перед чудотворной иконой "Всецарица" просят исцеления от тяжких болезней и зависимостей. Святых Флора и Лавра почитают как покровителей домашней скотины, особенно лошадей, поэтому им молятся о здоровье домашних животных.

В народе день прозвали Лошадиный праздник, Флор и Лавр. В старину в этот день не запрягали лошадей, а мыли их у водоемов, расчесывали гривы, кормили досыта. Часто коней приводили к церкви, где священник окроплял их святой водой

Также сегодня - день отдыха после завершения полевых работ. В эту дату принято собирать полынь: ее следует принести домой и положить в укромное место - такой букет букет охранять от нечистой силы, бед и плохих людей.

Церковь напоминает верующим, что в этот день, как и в любой другой, недопустимы злость, зависть, ругань, сплетни, жадность. Нельзя мстить, отчаиваться и отказывать в помощи.

Существуют и народные предостережения:

запрещается распускать сплетни - вернутся бумерангом;

нельзя лениться;

не стоит носить темную одежду - "притягивает" беды.

Также в этот день нельзя привлекать к работе лошадей.

Приметы на 18 августа

По приметам дня можно судить об осени и погоде на ближайшее время:

день ясный и погожий - скоро будет ненастье;

облака низко плывут - к затяжным дождям;

жара стоит - сентябрь будет дождливым;

тонкие корни у полыни - будущий год может быть неурожайным.

Верят, что в этот день трава "говорит" - если прислушаться в тишине на лугу, можно услышать её "пророчества". Также считается, что с 18 августа можно ожидать первые заморозки.

Вас также могут заинтересовать новости: