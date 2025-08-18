Для Украины потеря Черного моря будет намного хуже, чем Донбасса, считает эксперт.

Донбасс трактуют как товар, а тысячи людей, которые так храбро боролись и борются за его защиту, вынуждены наблюдать за этим, пишет кавалер ордена Британской империи, прослуживший 27 лет офицером Королевского флота, командуя четырьмя различными военными кораблями Том Шарп в статье для издания The Telegraph.

Шарп заметил, что, как это часто бывает, Черное море остается без внимания, но не для всех. Он привел данные, что аккаунт OSINT сообщил, что истребитель МиГ-29 "Фулкрум" ВВС Украины обеспечивает воздушное прикрытие грузового судна, направляющегося в Одессу.

Это означает, что военные не забыли о стратегическом значении этого моря. Шарп отмечает, что военные правы, ведь возможность свободно передвигаться по нему чрезвычайно важна.

В материале упоминается, что с июля 2022 года по июль 2023 года была реализована Черноморская зерновая инициатива, посредником в которой выступили ООН и Турция. Благодаря этому соглашению, как указывается, экспорт вырос до 50% - 33 миллиона тонн зерна за 1000 рейсов. Однако, в июле 2023 года Путин прекратил эту инициативу и, как указывает автор, по очевидным причинам возобновил атаки и минирование, из-за чего цифры снова упали.

Шарп поделился, что тогда Украина быстро разработала морские дроны и в сочетании с более традиционными ракетными ударами и ударами специальных сил ей удалось вытеснить Черноморский флот в Севастополь.

Издание приводит данные, что если Украина потеряет свободу судоходства на 80%, это нанесет ущерб ее экономике в целом на 10-12 % ВВП. Кроме этого, косвенные убытки могут составлять до 30%. Шарп констатирует, что Украина просто не может позволить себе, чтобы это повторилось.

Он добавил, что следует учесть, как это может повлиять на другие страны, которые нуждаются в этих экспортных товарах, а также насколько такая ситуация будет выигрышной для России. Это дает понимание, подчеркнул Шарп, насколько важным для Украины является сохранение свободы судоходства в Черном море, чем разделение земель, что сейчас является предметом споров и обсуждений.

Шарп отметил, что во время войны, как правило, большинство людей сосредотачиваются на суше и почти никто не обращает внимания на море. Однако, это может разрушить безопасность страны и ее процветание. Поэтому, автор статьи призывает не игнорировать море, когда этот конфликт, возможно, сейчас приближается к завершению.

Ситуация в Черном море

Ранее УНИАН сообщал, что в Одесской области в районе острова Змеиный, вероятно, упал российский истребитель. Военно-морские силы Украины сообщили, что получили радиоперехват о потере связи с самолетом российских захватчиков Су-30СМ. Воздушное судно, вероятно, упало по неустановленным причинам.

Также мы писали, что заместитель начальника штаба военно-морских сил ВСУ в 2004-2020-х годах Андрей Рыженко поделился, что три человека в Одесской области могли подорваться на якорных речных минах (ЯРМ). Эксперт рассказал, что такая мина весит всего 17 кг, из них три килограмма взрывчатки. Она предназначается для постановки на дно, чтобы не допускать десанты на реках. Рыженко рассказал, что враг много таких мин поставил в 2022 -2023 годах.

