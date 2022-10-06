Следствие подозревает, что это был "грубый саботаж".

Служба государственной безопасности Швеции завершила осмотр поврежденных участков газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море.

Заявление ведомства опубликовано на их официальном сайте.

Результаты расследования укрепили подозрения следствия "в грубом саботаже".

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"После осмотра места преступления Полиция безопасности может заявить, что на газопроводах "Nord Stream 1" и 2 в экономической зоне Швеции произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам", - говорится в сообщении.

В рассследовании принимали участие специалисты Береговой охраны, Вооруженных сил и Полицейского управления. С места происшествия изъяли материалы, их исследуют.

В службе отметили, что оценивают произошедшее в Балтийском море как очень серьезное.

Авария на "Северных потоках"

Как сообщал УНИАН, 26 сентября оператор Nord Stream заявил о резком снижении давления в обеих нитях газопровода из-за дыры в трубе.

Российский аналитик Дмитрий Донецкий сообщил, что из труб могло вытечь до 500 миллионов кубометров технического газа. По его словам, это последний газ, который Россия могла прокачать в Европу по этим газопроводам.

В Кремле тогда сообщили, что не исключают возможности саботажа.

В Европейском Союзе заявили, что утечки газа являются результатом умышленных действий. Также о возможности саботажа говорили лидеры западных стран.

The Times писал, что диверсия на газопроводе могла быть заранее спланированной Россией.

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