Синоптики объявили в Харькове и Харьковской обалсти І уровень опасности.

В Харькове в начале недели, 18 августа, объявили повышенный уровень опасности. О непогоде предупреждает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, сегодня по городу ожидается гроза.

В Харьковской области также погода ухудшится.

"По области гроза, днем местами шквал 15 - 20 м/с", - говорится в предупреждении.

Из-за непогоды на Харьковщине объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове

18 августа на Харьковщине ожидается облачная погода с прояснениями. Днем ожидается небольшой дождь, а на востоке области - местами умеренный. Возможны грозы, днем местами шквалы со скоростью ветра 15-20 м/с. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 12-17°, днем 23-28°. В Харькове сегодня также ожидается небольшой дождь, возможна гроза. Ветер 7-12 м/с. Температура составит ночью 14-16°, днем 25-27°.

19 августа на Харьковщине прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 22-27°.

20 августа также будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.

