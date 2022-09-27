Причина утечки неизвестна, но Кремль заявил, что не "исключает возможность саботажа".

В России заявили, что причина утечки газа из труб "Северного потока" не установлена, однако Кремль "не исключает возможность саботажа".

Об этом сообщает News.sky.com.

"Сейчас нельзя исключать ни одного варианта", — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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В то же время, как сообщает The New York Times, власти Германии пытаются определить причину утечек в двух газопроводах "Северного потока".

Как пишет издание, ни один из газопроводов не работал, но оба были заполнены природным газом, когда произошло резкое падение давления, которое, по словам властей, могло быть вызвано только утечкой.

"Должны быть большие дыры, иначе давление не упало бы так быстро. Другого объяснения этому нет", - заявила представитель немецкого сетевого агентства Фиете Вульф.

Официальные лица Германии и Дании заявили, что пока не ясно, что вызвало утечку, но расследование продолжается.

В свою очередь, датское морское управление заявило, что утечка произошла у побережья датского острова, и выпустило навигационное предупреждение для этого района.

Nord Stream сообщает, что три морских газопровода по дну Балтийского моря за один день получили "беспрецедентный" ущерб.

Утечка побудила Данию ограничить судоходство в радиусе пяти морских миль. Ни один из трубопроводов в настоящее время не работает, но в нем содержится некоторое количество газа, запечатанного внутри.

Швейцарский оператор Nord Stream AG заявил, что невозможно оценить, когда будет восстановлена ​​работоспособность системы газовой сети, так как "разрушение, произошедшее в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", беспрецедентно".

Утечка газа:

26 сентября 2022 года компания-оператор Nord Stream заявила о том, что пропускная способность в обеих нитках газопровода "Северный поток" упала до нуля из-за резкого снижения давления.

Ночью давление упало и в трубопроводе "Северный поток - 2", идущего вдоль "Северного потока" по дну Балтийского моря.

В заявлении компании-операторе Nord Stream 2 AG говорится, что причиной неполадки стала дыра в трубе.

ЧП произошло в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм.

Остановка "Северного потока":

31 августа 2022 года "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку".

"Газпром" заявил, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и что оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

Но Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, заявила, что такая утечка нефти не должна останавливать работу трубопровода.

"Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте. Это обычная процедура в рамках ремонтных работ", — сообщили в Siemens Energy.

Вечером 2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" на неопределенный срок.

3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

В тот же день, 3 сентября, "Газпром" придумал свежую порцию вранья о "Северном потоке".

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