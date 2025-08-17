По предварительной информации, российские оккупанты атаковали село ФАБами.

В селе Новояковлевка, Запорожской области в результате российской атаки погиб один ребенок, еще двое детей и четверо взрослых получили ранения, сообщил в своем Telegram-канале начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"В результате обстрела погиб 15-летний парень. Его 12-летний брат, 8-летняя сестра, а также их родители - 40-летний папа и 36-летняя мать - ранены. Пострадали и двое мужчин - 41 и 51 лет", - говорится в заметке Федорова.

Также начальник Запорожской ОВА добавил, что предварительно, враг мог атаковать село ФАБами.

По словам Федорова, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

"Дом семьи разрушен. Изуродованы и дома, расположенные рядом", - написал Федоров.

Ранее УНИАН сообщал, что российские оккупанты в июле увеличили количество атак по украинским спасателям и медикам. Издание Sky News сообщило, что за прошлый месяц всего зафиксировано 16 таких случаев. Более того, с января 2024 года команда Sky News Data & Forensic обнаружила 82 случая атак на автомобили украинских служб со стороны российской армии. Отмечается, что в эту статистику не входят случаи, когда спасательные автомобили были целью российских войск, но не были поражены. Также нет данных по атакам на сотрудников экстренных служб, где не упоминался транспорт.

Также мы писали, что майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук высказал мнение, что кремлевский диктатор Владимир Путин перед встречей с президентом США Дональдом Трампом решил уменьшить количество атак вглубь Украины. Однако, Ткачук предостерег, что если не будет никаких договоренностей, тогда от России следует ожидать новых воздушных атак. В то же время, военный добавил, что Украина начала системно отрабатывать по российской территории.

