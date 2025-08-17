Британское издание говорит, что совместная поддержка Европы может помочь Зеленскому достичь приемлемого компромисса в разговоре с Трампоом.

Во время встречи на Аляске российскому диктатору Владимиру Путину удалось убедить президента США Дональда Трампа поддержать позицию РФ относительно мирного процесса в войне в Украине. Как говорится в колонке редакционной коллегии Financial Times, Трамп легко согласился на процесс мирного урегулирования вместо остановки боевых действий уже сейчас, а теперь европейским лидерам и украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно будет снова убедить Трампа.

Издание достаточно жестко оценило итоги саммита Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске, назвав его позорным поражением и ужасной ошибкой со стороны Трампа.

"В обмен на щедрое гостеприимное отношение к российскому лидеру, которого до сих пор считали изгоем на Западе, президент США не получил ничего, кроме дешевых комплиментов", - отметило издание.

Авторы отметили, что Путин отклонил перемирие, которое было главной целью Трампа, и придерживался своих максималистских целей, которые равнозначны капитуляции и покорению Украины. А Трамп в очередной раз отказался от угрозы "серьезных последствий" для России.

"Легкость, с которой Путин убедил его поддержать жесткую позицию России, делает его похожим на дурака", - говорится в статье.

Авторы отметили, что Трамп не предал Украину, но поддержал желание Путина договориться о всеобъемлющем урегулировании, а не временном перемирии. Издание напомнило, что такой была и позиция Украины, пока Трамп не заставил Зеленского подчиниться в начале этого года. Сейчас Трамп заявил, что достиг согласия с Путиным по большинству вопросов.

"Особенно шокирует то, что он, кажется, не высказал возражений по важнейшему вопросу - территориальным требованиям Путина, которые Зеленский, при поддержке Европы, назвал абсолютно неприемлемыми", - пишет FT.

Издание отметило, что за защиту этих территорий украинцы воевали 11 лет, отказаться от них политически неоправданно и военно самоубийственно, поскольку это означало бы отказ от пояса городов и укреплений, а также рек и хребтов, которые позволили Украине противостоять наступлению России и помогли защитить остальную часть страны. А отказ от этой земли, по мнению издания, погрузил бы Украину в политический кризис и оставил бы ее уязвимой для дальнейшей российской агрессии.

Также издание отметило легкость, с которой Трамп меняет публичное декларирование относительно решения украинского вопроса. Еще на прошлой неделе Зеленский и его европейские союзники говорили, что убедили Трампа.

"Есть два возможных толкования: либо Трамп всегда симпатизировал захвату территорий Россией, что является характерной чертой мира, в котором сильные побеждают слабых; либо его мнение просто сформировалось под влиянием последнего разговора, который он имел. Если это второе, Украина и европейцы будут иметь еще один шанс изменить мнение Трампа. Но дипломатический успех на прошлой неделе был скоротечным. Им нужно скорректировать свой подход, чтобы получить более длительный эффект", - говорится в статье.

Издание советует Зеленскому более четко очертить Трампу границы компромисса, на который готова пойти Украина. По мнению FT, это может быть фактическое замораживание линии фронта и уступки "де-факто, но не де-юре" контроля над территорией, которую оккупирует Москва. Взамен получить гарантии безопасности за пределами НАТО.

А европейцам советуют более решительно противостоять сближению Трампа с Путиным. А вместе с тем искать союзников среди республиканцев в Конгрессе и членов администрации, которые "имеют серьезные опасения относительно фиаско на Аляске и сигнала о слабости Америки, который оно посылает миру".

"Европа также должна повысить свои амбиции по предоставлению финансовой и военной помощи Украине, в частности путем использования замороженных российских суверенных активов", - говорит издание.

Также газета делает вывод, что хотя европейские лидеры одобряют поддержку Трампом европейских гарантий безопасности для Украины, но это мало что будет означать, если "предложенное соглашение равнозначно капитуляции Украины".

Напомним, что в понедельник, 18 августа, в Вашингтоне пройдет встреча президента США, Украины и лидеров европейских стран. Накануне Владимир Зеленской на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сказал, что отправной точкой переговоров должна быть текущая линия боевого соприкосновения. Он добавил, что вопрос территорий может обсуждаться только при участии Украины, например, во время трехсторонней встречи президентов США, Украины и российского диктатора.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Россия на самом деле не хочет мира, и что европейские лидеры хотят уточнить у Трампа, какие именно гарантии безопасности могут предоставить США Украине.

