В США удвоят производство лития, чтобы вытеснить Китай из цепи поставок

Компания Albemarle уже сейчас является крупнейшим производителем лития в мире, но запланировала расширение.

В США расширяют стратегическую шахту, где будут добывать важнейший в энергетическом переходе ресурс - литий. Как пишет Ecoticias, речь уже идет о добыче 10 тысяч тонн лития и он будет увеличиваться.

Шахта расположена в долине Клейтон, штата Невада. Она известна под названием Сильвер-Пик. Сейчас это единственный активный источник лития, который производится в США.

Сегодня Silver Peak обеспечивает почти все американское производство. Но компания Albemarle, которой он принадлежит и которая уже сегодня является крупнейшим в мире производителем лития для аккумуляторных батарей, запланировала удвоить производственные мощности. Издание пишет, что это укладывается в рамки создания в США внутренней цепи поставок и уменьшения зависимости от Китая.

Видео дня

В целом шахта работает с 1960-х годов. Литий там выкачивают из-под земли в виде концентрированного рассола, а затем испаряют, используя почти идеальные для этого вида промышленности природные условия пустыни: засушливый климат и 300 солнечных дней. Таким образом солнечную энергию используют для испарения воды и эффективного и относительно чистого концентрирования металла.

Использование лития в мире

Литий необходим в различных отраслях промышленности, в том числе космической. Сегодня наибольший спрос лития - в автомобильной отрасли, поскольку электромобили оснащают преимущественно литиевыми аккумуляторами. Как указывал Reuters со ссылкой на данные консалтинговой компании Fastmarkets, использование лития в электромобилях, крупномасштабных аккумуляторных батареях и других электронных устройствах стремительно растет, спрос вырос на 24% в прошлом году и, вероятно, будет расти на 12% ежегодно в течение следующего десятилетия.

Новые игроки на рынке ценных ресурсов

Как писал УНИАН, Бразилия в будущем хочет добывать ценные элементы, в том числе литий, на морском дне. Для этого страна добивается расширения своего континентального шельфа за счет плато Рио-Гранде, где по оценкам геологов, сконцентрированы большие запасы ценных минералов.

Вас также могут заинтересовать новости: