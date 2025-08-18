Трамп хочет встречи Зеленского и Путина через неделю: Bloomberg раскрыл детали

Эти сроки многие европейцы считают слишком жесткими, учитывая, сколько вопросов остается нерешенными.

Вечером понедельника, 18 августа, президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами в Вашингтоне. В центре переговоров - мирное соглашение и требования Кремля

Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с организацией переговоров, Трамп надеется использовать эту встречу, чтобы определить условия потенциальной мирной сделки, которую он обсуждал с диктатором Владимиром Путиным на встрече на Аляске.

По словам источника, знакомого с этим вопросом, ожидается, что США сосредоточатся на территориальных уступках, которых требует Россия, а Киев будет стремиться четко определить возможные гарантии безопасности.

Зато европейских союзников охватывает беспокойство, поскольку они имеют мало возможностей для противодействия требованиям Трампа, которым может противостоять Украина, и скептически относятся к тому, что Путин действительно хочет мира. Еще одним вызовом является сам Трамп: он хочет быстрого мирного соглашения, но не дал четкого объяснения относительно того, как его достичь.

По словам других источников, знакомых с этим вопросом, Трамп заявил во время телефонного разговора с лидерами стран, что откровенно соглашается на участие США в гарантиях безопасности Украины.

Он также сказал союзникам, что хочет быстро достичь соглашения и будет призывать Украину согласиться на него, с целью проведения встречи Путина и Зеленского в течение недели. Эти сроки многие европейцы считают слишком жесткими, учитывая, сколько вопросов остается нерешенными.

По словам собеседников Bloomberg, Трамп раскрыл элементы своих разговоров с Путиным во время телефонных звонков лидерам стран-союзников, хотя и без особых подробностей. Высокопоставленные европейские дипломаты в частном порядке выражали разочарование результатами, отмечая, что Путин, похоже, получил наибольшую пользу от саммита.

Мирное соглашение - что предлагает Трамп

Напомним, Зеленский уже прибыл в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. На фоне этих новостей Трамп сделал резкое заявление. Он заявил, что Зеленский может прекратить войну с Россией "практически сразу", если пойдет на территориальные уступки.

Как пишет Bloomberg, Зеленский оказался перед дилеммой: либо рискнуть конфликтом с Дональдом Трампом, либо согласиться на сделку с Россией, которая может стоить Украине территориальных уступок и предоставить Москве преимущество в будущем.

