Органы безопасности Германии, Дании и Скандинавии в настоящее время изучают утечки и пытаются определить их причину.

Лидеры западных стран заявили, что утечки на двух российских газопроводах, вероятно, являются результатом саботажа, и пообещали принять решительные меры по мере продолжения расследования.

Об этом сообщает CNN.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что утечки были "вероятно, преднамеренными действиями", но "не нападением на Швецию".

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Тем не менее она сказала, что силы обороны Швеции готовы адаптироваться к ситуации. В свою очередь министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что подразделения морской пехоты будут доступны, "если это будет сочтено необходимым".

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что считает утечки "преднамеренными действиями", а министр энергетики Дании Дэн Янник Йоргенсен заявил, что они могли быть вызваны "взрывами".

Министр нефти и энергетики Норвегии Терье Аасланд заявил, что информация на данный момент "указывает на акты саботажа".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что она говорила с датскими лидерами о "диверсионной акции" и что "крайне важно сейчас расследовать инциденты, получить полную ясность в отношении событий и их причин".

"Любое преднамеренное нарушение активной европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к максимально жесткому ответу", — предупредила она.

Европейский союз заявил, что он "глубоко обеспокоен" повреждением двух трубопроводов.

"Вся доступная информация указывает на то, что эти утечки являются результатом преднамеренного действия", — заявил глава внешнеполитического ведомства блока Жозеп Боррель, пообещав активизировать усилия по обеспечению энергетической безопасности.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан также говорил со своим датским коллегой об "очевидном саботаже", заявив, что США поддерживают усилия по расследованию.

По словам министра экономики Германии Роберта Хабека, органы безопасности Германии, Дании и Скандинавии в настоящее время изучают утечки и пытаются определить их причину, добавив, что Европа способна защитить свою критически важную инфраструктуру.

Власти держат корабли подальше от этого района, ссылаясь на риск воспламенения вытекшего газа над водой и в воздухе, но говорят, что других рисков безопасности немного, поскольку утечка затронет только окружающую среду, где расположены газовые шлейфы.

Утечка газа:

26 сентября 2022 года компания-оператор Nord Stream заявила о том, что пропускная способность в обеих нитках газопровода "Северный поток" упала до нуля из-за резкого снижения давления.

Ночью давление упало и в трубопроводе "Северный поток - 2", идущего вдоль "Северного потока" по дну Балтийского моря.

В заявлении компании-операторе Nord Stream 2 AG говорится, что причиной неполадки стала дыра в трубе.

ЧП произошло в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм.

27 сентября появилась информация о том, что в районе "Северного потока" прогремели взрывы.

Остановка "Северного потока":

31 августа 2022 года "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку".

"Газпром" заявил, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и что оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

Но Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, заявила, что такая утечка нефти не должна останавливать работу трубопровода.

"Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте. Это обычная процедура в рамках ремонтных работ", — сообщили в Siemens Energy.

Вечером 2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" на неопределенный срок.

3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

В тот же день, 3 сентября, "Газпром" придумал свежую порцию вранья о "Северном потоке".

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